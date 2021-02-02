Телеканал «Санкт-Петербург» открывает Год Александра Невского.

1 февраля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» стартует Год Александра Невского, в рамках которого будут выходить тематические сюжеты, передачи и фильмы, посвященные жизни Александра Невского, воинским подвигам, его таланту государственного деятеля и образу святого.

В 2014 году Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения российского национального героя. Благодарная память потомков об Александре Невском, великом военном и политическом деятеле Древней Руси, протянулась через столетия. Телеканал «Санкт-Петербург» считает своим долгом познакомить своих зрителей с различными аспектами его жизни на протяжении всего года.

Центральными событиями Года Александра Невского в эфире основного городского телеканала Санкт-Петербурга станут: телемост «Александр Невский. Начало», посвященный дню рождения великого полководца в мае, специальный проект с прямыми трансляциями богослужений и крестного хода 12 сентября 2021 г. – в День перенесения мощей святого благоверного князя, а также специальный проект, который в день памяти Александра Невского 6 декабря подведет итоги всех событий.

В течение года в эфир выйдет цикл передач «От воина до святого: путь Александра Невского». В нескольких сериях авторы рассмотрят известные события из жизни князя, побывают в местах их свершения, обратятся к исследователям и почитателям Александра Невского.

В программе «Утро в Петербурге» с 1 февраля начнет выходить рубрика «Александр Невский. Князь. Полководец. Дипломат. Святой». Кроме того, в утренней программе зрители увидят сюжеты о молодых людях, совершивших самоотверженные героические поступки, подобно Александру Невскому, которому, напомним, было всего 19 лет во время его первых ратных подвигов. В мае выйдет цикл сюжетов о военной жизни времен Александра Невского «Быть дружинником!». В формате реалити-шоу корреспонденты телеканала изучат, как жила княжеская дружина 800 лет назад, и испытают на себе некоторые особенности быта тех лет.

Грандиозная фигура Александра Невского на протяжении столетий вдохновляла художников, скульпторов и писателей. Программа «Культурная Эволюция» в течение года рассмотрит, как тема подвигов Александра Невского нашла отражение в искусстве. Кроме того, планируется выход авторского документального фильма об истории создания знаменитой киноленты Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» 1938 года. На протяжении всего года также будет выходить цикл роликов «Александр Невский – небесный покровитель Санкт-Петербурга».

«800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского – значимая дата как для Санкт-Петербурга, так и для России в целом. Особое звучание она приобретает сегодня, когда во многом потеряны нравственные ориентиры в обществе, и мир переживает глобальные изменения. Проект телеканала «Санкт-Петербург» - это уникальный телевизионный многомесячный марафон, посвященный российскому национальному герою. Уверен, что он приобретет федеральное звучание, поскольку многие коллеги в различных регионах России откликнулись на наше предложение о сотрудничестве, и программы в рамках этого специального проекта будут сделаны совместно с другими телеканалами», - так прокомментировал старт проекта генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.