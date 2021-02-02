Более 180 тысяч нарушителей ПДД поймали в Петербурге за январь 2021 года

Более 180 тысяч нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации Петербурга в январе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге более 180 тысяч нарушений правил дорожного движения зафиксировали комплексы фотовидеофиксации за января 2021 года. Традиционно, чаще всего автомобилисты превышали допустимый скоростной режим - 178,8 тысяч, это 98 процентов от всех нарушений. На втором месте - 1,9 тысячи - оказался проезд на красный свет светофора, и на третьем - 730 тысяч - нарушение правил остановки и парковки.

- Необходимо отметить, что водители в нашем городе становятся более внимательными и дисциплинированными, если сравнивать количество зафиксированных нарушений с показателями аналогичного периода прошлого года, - рассказали в комитете по информации и связи города.

Для сравнения, в январе 2020 года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали 287 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это на 60 процентов больше, чем в нынешнем году. Из них 272 тысячи нарушений скоростного режима.

На сегодняшний день за дорожной обстановкой в Петербурге следят 320 стационарных, мобильных и передвижных комплексов фиксации. Они установлены в местах, где чаще всего происходят аварии и помогают контролировать ситуацию.