233 человека найдены мертвыми в Санкт-Петербурге и Ленобласти

233 пропавших без вести человек нашли мертвыми в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области подвели итоги своей тяжелой работы в 2020 году. К сожалению, далеко не каждый раз пропавших людей находили. Особенно трудно поисковикам пришлось во время грибного сезона, когда люди терялись в лесах. О некоторых чудесных спасениях «Комсомолка» уже писала – например, о возвращении 83-летнего дедушки с велосипедом, заплутавшего на двое суток.

- В 2020 году в Санкт-Петербург и Ленинградскую область поступило 2982 заявки на поиск пропавших людей, из них 2312 человек найдены живыми, 233 человека – погибшими, а 110 человек до сих пор числятся исчезнувшими. Всего по России в прошлом году 23 284 человек нашли живыми, а 2639 – погибшими, - рассказали «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе регионального отделения ПСО «Лиза Алерт».

Преимущественно в 2020 году чаще терялись мужчины, чем женщины – почти в 2 раза. Средний возраст исчезнувших – от 30 до 40 лет. При этом нередки случаи пропажи людей довольно пожилого возраста, старше 80 лет.

Добавим, что ранее в отряде «Лиза Алерт» фиксировали рекордное число заявок по пропавшим людям за сентябрь 2020 года в Санкт-Петербурге.