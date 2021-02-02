Снятие ограничений по коронавирусу в Ленинградской области с 2 февраля 2021 года: Послабления для общепита, ТЦ, кинотеатров и полная свобода для «зеленой» зоны

"Комсомолка" узнала все про частичное снятие ограничений по коронавирусу в Ленинградской области с 2 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Дрозденко сообщил про частичное снятие ограничений по коронавирусу в Ленинградской области с 2 февраля 2021 года. Соответствующее постановление уже подписано и опубликовано на сайте правительства 47-го региона. Свободнее остальных будут дышать районы из так называемой «зеленой» зоны, где по традиции реже всего фиксируют заражения инфекцией. Там отменяются вообще все ограничения кроме масочного режима в общественных местах.

Для справки, в «зеленой» зоне находятся следующие районы: Волховский, Волосовский и Кингисеппский; в «желтой»: Лодейнопольский, Бокситогорский, Тосненский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский и Сосновый Бор; и, наконец, в «красной»: Подпорожский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский, Тихвинский.

Последние данные по коронавирусу в Ленобласти. Фото: "Яндекс"

Вернемся к снятию ограничений. В жизнь 47-го региона добавили чуть больше развлечений. Например, общепиту и дискотекам в «желтой» и «зеленой» зонах разрешили работать уже без запрета на раннее закрытие. А кинотеатрам, театрам, концертным залам и домам культуры в «желтой» зоне позволили заполнять зал на 75%, в «красной» зоне же осталось ограничение 50% заполняемости.

- Кроме этого, для торговых центров в «красной» зоне сняли ограничения по площади торгового зала, они могут работать при количестве посетителей не более одного человека на 8 квадратных метров. Музеи в этой же зоне смогут проводить экскурсии на улице для групп до 25 человек, в помещениях не более 1 человека на 4 «квадрата», а в ЗАГСах можно приглашать до 25 человек на церемонии бракосочетания, - добавляют в пресс-службе правительстве Ленобласти.

В конце отметим, что в 47-м регионе имеется проблема с записью на вакцинацию. Доз прививки попросту не хватает, как узнали журналисты «Комсомолки».