«Ей плохо»: 98-летней бабушке, которая собрала на помощь врачам больше 4 миллионов рублей, решили не сообщать о смерти коллеги из Британии Томаса Мура

Именно Томас Мур вдохновил Зинаиду Корневу на благотворительную деятельность. Фото: REUTERS

98-летней участнице Великой Отечественной войны Зинаиде Корневой, собравшей для родственников врачей, умерших от коронавируса, больше 4 миллионов рублей, пока не будут сообщать о смерти ее «коллеги» - британского ветерана Томаса Мура. По словам внучки Зинаиды Антоновны Елены, героическая бабушка плохо себя чувствует – поэтому ее решили лишний раз не волновать.

Напомним, именно капитан Томас Мур вдохновил Зинаиду Корневу начать сбор средств в поддержку врачей по всей России. В свое время он собрал для британских медиков более 30 миллионов фунтов стерлингов и стал настоящей национальной легендой. Сэр Мур дожил до 100 лет, а потом его славную историю оборвал коронавирус: несколько дней назад героического британца госпитализировали с пневмонией, а во вторник, 2 февраля, он скончался. С Заинаидой Корневой Томас Мур общался лишь однажды – в мае 2020-го, во время прямого телемоста между Россией и Англией. А до этого петербургская бабушка отправляла ему трогательную посылку с подарком – собственноручно связанными носками и георгиевской ленточкой.

- К сожалению, сейчас она себя плохо чувствует, - призналась в разговоре с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург» ее внучка Елена. – Неделю назад начались проблемы с давлением – все-таки почтенный возраст. Нам бы, по-хорошему, надо было ее госпитализировать, но мы решили, что лучше, если она поедет на дачу, потому что все стационары сейчас заполнены пациентами с коронавирусом.

Британский ветеран и ленинградская бабушка общались во время телемоста между Англией и Россией. Фото: скриншот телеэфира

Чтобы не подвергать себя лишнему стрессу, Зинаида Антоновна даже временно отказалась от телевизора. Родственники тоже стараются по мере возможностей ограждать ее от плохих новостей.

- Я думаю, мы пока даже не будем ей рассказывать о смерти Томаса Мура, - отметила Елена. – Вы и сами должны понимать – это очень тяжело и печально, когда умирают твои ровесники. Она даже когда про Василия Ланового узнала, очень расстроилась, а это сейчас ни к чему. Возможно, скажем попозже, когда ей станет получше.

К слову, рассказала «Комсомолке» Елена, никаких более-менее дружеских отношений между Зинаидой Корневой и Томасом Муром так и не сложилось. А памятный телемост стал единственным эпизодом, когда они общались лично.

- Там же работают гигантские корпорации – есть свои пиращики, своя медиа-система, - сожалеет женщина. – Это не маленькая семейная инициатива, как у нас. Мы думаем, что даже не пробились бы к нему при всем желании.

Напомним, ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как личная семейная история посредством неравнодушных людей выросла в гигантский проект, помощь от которого получили уже десятки семей по всей России.

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