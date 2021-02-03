Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 3 февраля 2021 года: Рекорд по числу свободных коек и основная ошибка вакцинирующихся

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 3 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро среды, 3 февраля 2021 года. За минувший день в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1484 человек. Число больных COVID-19 и госпитализаций вновь снизилось, что отмечают в Смольном. Власти прямым текстом говорят о нисходящей стадии второй волны эпидемии.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 337 442 человек. Умерли от инфекции 9851 горожан (+65 за сутки), а выздоровели 233 683 (+1273), - передают свежие данные в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Количество пунктов вакцинации от инфекции в Северной столице собираются увеличить к 10 февраля – до 120. Темпы прививочной кампании набирают обороты. В ближайшие дни власти ожидают поставки еще 75 тысяч доз вакцины. Пока что от коронавируса привились 72 334 человека. Радует и число свободных коек в стационарах, их уже почти 40 процентов, что является рекордом для города в 2021 году. В связи с этим к плановой работе вернутся три больницы, в том числе Мариинская.

«Комсомолка» узнала у доктора медицинских наук, профессора СПбГУ Алексея Яковлева, о главной ошибке, которую допускают некоторые вакцинирующиеся от коронавируса, в том числе наш корреспондент Сергей Волчков. По словам эксперта, процедура строго противопоказана тем, кто уже переболел инфекцией или имеет специфические к нему антитела. Иначе последствия могут быть очень тяжелыми.

В Ленобласти ситуация по пандемии куда лучше. Поэтому в 47-м регионе смягчили многие ограничения – полный список смотрите по ссылке в большом материале «КП». За прошлый день в области заразились инфекцией 219 человек (31 136 всего). Выздоровело 28 205 (+218) жителей региона, а умерло 438 (+6).