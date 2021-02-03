«Скинул 25 килограмм, тренируется по 8 часов в день»: Вячеслав Дацик готовится к бою с Тайсоном

Вячеслав "Рыжий Тарзан" Дацик возвращается на ринг. Фото: Олег ЗОЛОТО

Националист и гроза проституток Вячеслав Дацик готовится к первому бою после освобождения из колонии. Соперником Рыжего Тарзана станет Тайсон. Увы, не тот самый (это было бы слишком эпично) — речь идет о бойце Тайсоне Дижоне, чемпионе Камеруна по боксу и Африки — по кикбоксингу. «Комсомолка» узнала, как повелитель муромских лесов готовится к схватке и что планирует выкинуть на ринге на этот раз. Спойлер — внезапно, ничего.

Бой между Дациком и Дижоном состоится уже 25 февраля в Москве. По словам адвоката Рыжего Тарзана Натальи Крамарец, изначально у Дацика был другой соперник — настоящий гигант под двести килограмм весом. Но в какой-то момент по никому пока не известным причинам его решили заменить на более легкого и мобильного камерунца.

Первым противником Дацика станет камерунец, профессиональный боксер и кикбоксер Тайсон Дижон. Фото: instagram.com/tysondjone/

- У Славы все хорошо, - рассказала Наталья «КП-Санкт-Петербург». - Настрой, как обычно, боевой. Он тренируется каждый день — встает в пять утра, едет в зал, проводит там три-четыре часа, потом на час возвращается домой и снова едет в зал. Получается около шести-восьми часов физических нагрузок ежедневно.

Дацик, отмечает Крамарец, активно занимается спаррингом и «сушится» - за два с половиной месяца после выхода из колонии он уже успел скинуть 25 килограмм — весил 153, а стал 138. Все для того, чтобы соответствовать регламенту поединка, который пройдет по правилам бокса. Да и вообще, по словам нашей собеседницы, в последние месяцы Рыжий Тарзан начал вести себя куда сдержаннее. Поэтому никаких провокаций с его стороны в этот раз не планируется.

- Слава на самом деле решил серьезно заняться спортом, вкладывать всю свою энергию именно в эту сферу, - рассказывает Наталья. - Хотя когда она заявлял об этом своем намерении на суде, в это мало кто верил. Тем не менее сейчас у него стабильный график: тренировки, супруга, дом, и так изо дня в день.

Соперники уже успели обменяться «приветами»: сначала Дижон опубликовал видео, в котором пообещал «немного засушить» Дацику голову (мы тоже без понятия, что это значит), потом сам Дацик заявил, что «готовится убивать» камерунца. Кто оказался ближе к истине — узнаем уже 25 февраля.

По словам его адвоката, Дацик в последнее время сильно изменился - сбрил бороду и стал куда спокойнее. Фото: instagram.com/svetlana__datsik/

К слову, что касается боя с тем самым Тайсоном — Майком Тайсоном, легендарным боксером — то Наталья Крамарец отмечает, что пока это, конечно, фантазии, но никто не знает, как все сложится в будущем.

- Во-первых, Майку Тайсону уже 54 года, - смеется адвокат. - Во-вторых, надо сначала с нашим Тайсоном разобраться, а потом уже двигаться дальше. Хотя я думаю, что с учетом славиной подготовки и его упорства в будущем это вполне возможно.

Второй бой Дацик проведет в марте. Его новый соперник пока не известен.

Напомним: Рыжий Тарзан Дацик был осужден в июне 2020 года за попытку незаконно пересечь границу с Эстонией. В тюрьме он должен был провести год, но вышел по условно-досрочному за хорошее поведение.

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