Градсовет одобрил эскиз памятника Петру I у «Лахта Центра»

Памятник Петру Первому появится у "Лахта Центра". Фото: КГА

Стало известно, какое решение принял Градостроительный совет при Правительстве Петербурга по поводу памятника Петру Первому у «Лахта Центра». Сообщество архитекторов одобрило эскизный проект. Как сообщается в протоколе заседания, «за» монумент проголосовали 17 членов Градсовета, «против» – 3.

Напомним, что эскиз памятника повторно рассматривали 20 января. Тогда стало известно, что авторы проекта существенно пересмотрели площадку, на которой должен разместиться монумент. Задуманный ранее сквер решили не делать – теперь он не будет перекрывать вид на скульптуру. Пересмотрели и пьедестал, он стал более лаконичен. Кроме того, вписался в саму площадку «гранитной темой».

Также авторы проекта предусмотрели пешеходную доступность памятника от парковок для автобусов и машин. При этом сам Генплан и положение монумента не изменилось.

– В обсуждении члены Совета рассмотрели вопрос создания нового памятника «по мотивам» исторического, оценили градостроительные аспекты работы, высказали замечания к пьедесталу, а также по освещению и ночной подсветке, отметили важность создания пешеходной доступности памятника, – отметили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре.

Несмотря на прозвучавшие на заседании замечания, эксперты отметили улучшения в проекте. И заключили, что в представленном виде он может быть одобрен. Когда именно новый памятник Петру Первому появится в Петербурге, пока не называется.

КСТАТИ

Памятник «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты» создается по мотивам работы скульптора Бернштама, которая уже когда-то была установлена в городе. В 1909 году она появилась на Адмиралтейской набережной к двухсотлетию Полтавской битвы. Однако после революции ее признали антихудожественной и демонтировали.