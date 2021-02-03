«Спасали все, кто проезжал мимо»: В ДТП на Приморском шоссе погиб пассажир маршрутки №305

Автомобилисты пытались перевернуть маршрутку, которая улетела в кювет на Приморском шоссе. Фото: СОЦСЕТИ

Серьезное ДТП произошло вечером 3 февраля на Приморском шоссе. По дороге на Зеленогорск, не доезжая 400 метров до Солнечного, маршрутное такси №305 улетело в кювет. Один из пассажиров погиб, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Причина ДТП устанавливается, но, по предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.

Очевидцы аварии на Приморском шоссе рассказывают, что десятки людей, увидев автобус в кювете, тут же бросились пострадавшим на помощь.

- Там снега по пояс было, но люди пытались толкать автобус, чтобы он встал на колеса, - вспоминает проезжавшая мимо на своем авто петербурженка Маргарита. - Человек 20 было задействовано. Но маршрутка лежала под уклоном - сдвинуть ее с места было очень сложно. Тем не менее хочется сказать большое спасибо всем, кто не остался в стороне.

Пока неизвестно, сколько именно людей находилось в салоне маршрутного такси. "Комсомолка" следит за развитием событий.