ДТП с маршруткой на Приморском шоссе, последние новости на сегодня, 3 февраля 2021: Погибшей оказалась пенсионерка

Пенсионерка погибла в ДТП на Приморском шоссе. Фото: vk.com/spb_today Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины смертельного ДТП с маршруткой на Приморском шоссе. Напомним, там, 3 февраля 2021 года в 16.45 рейсовый автобус К-305 у поселка Солнечное улетел в кювет. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и ПАЗ перевернулся на бок. По последним новостям на сегодня, в аварии погиб один человек - это 72-летняя пассажирка, она скончалась до приезда скорой помощи.

Изначально сообщалось, что в аварии также пострадали четыре пассажира, но позже комитет по транспорту уточнил информацию - госпитализированы два человека.

- В больницу с травмами доставлены двое пассажиров из перевернувшейся маршрутки - 18-летняя девушка и 18-летний молодой человек, - пояснили в ведомстве. - Комитет по транспорту держит ход расследования происшествия на контроле. Приносим соболезнования родственникам погибшей.

Как уже писала "КП", автобус занесло на Приморское шоссе, не доезжая до Солнечного порядка 400 метров.