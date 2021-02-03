Народные умельцы вырезали ледяную карусель посреди озера в Карелии

В Карелии умельцы создали ледяную карусель с мотором посреди замерзшего озера. Фото: vk.com/id138353164

В Карелии народные умельцы решили разнообразить свой досуг и создать настоящую ледяную карусель прямо посреди озера у поселка Тикша. Крепкие мужчины с помощью бензопилы вырезали круг диаметром в пару десятков метров. Для вращения площадки вокруг нее и оставшегося льда оставили небольшой пропил. Далее дело оставалось за малым – установить конструкцию с лодочным мотором и канистрой бензина.

Один из создателей забавы, местный житель Осип Варго, наслаждается своим творением. Фото: vk.com/id138353164

О чудо-забаве тут же узнал весь поселок. Люди приходили на аттракцион семьями, катались там на коньках, отдыхали на стульях и просто фотографировались. Чуть позже про умельцев узнала вся Карелия благодаря местным СМИ. Тогда-то зимним аттракционом и заинтересовались в МЧС, обеспокоившись за здоровье посетителей «ледяной кувшинки».

Поначалу на карусель ходил весь поселок, но потом вмешалось МЧС. Фото: vk.com/id138353164

- Карельские спасатели креатив организаторов не оценили, провели беседу с организаторами, после которой они «осознали возможную опасность» и отказались от своей идеи, - рассказывают в пресс-службе Муезерского района Республики Карелия.

Спасатели МЧС посчитали аттракцион смертельно опасным. Теперь он в запустении. Фото: vk.com/muezerskyru

В МЧС поясняют, что забава небезопасна, поскольку в любой момент круг может разломиться или вовсе перевернуться. В итоге сверху людей могла бы накрыть многотонная глыба льда. Надо ли говорить, чем заканчивается подобное.

Добавим, что карельские умельцы подсмотрели идею ледяной карусели у соседей из Финляндии, где это является давно известным развлечением.