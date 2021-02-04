Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 февраля 2021 года: Новый рекорд по числу свободных коек и чудесное исцеление тяжелобольного, пережившего кому

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 4 февраля 2021 года.

«Комсомолка» по традиции собрала все последние и актуальные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на утро четверга, 4 февраля 2021 года. За прошлые сутки в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1916 человек.

Число свободных коек в стационарах вновь увеличилось, теперь до 41%. День за днем в Смольном говорят про улучшение эпидситуации. Еще из любопытной статистики – количество госпитализаций снизилось вдвое за последние два месяца. Благодаря этому власти решили сократить число спецкоек , чтобы вернуть ряд инфекционных больниц к плановой работе.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 339 358 человек. Умерли от инфекции 9906 горожан (+55 за сутки), а выздоровели 237 310 (+3627), - передают свежие данные в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Врачи больницы Святого Георгия спасли тяжелобольного пациента с коронавирусом с того света. 45-летний мужчина даже пробыл 40 минут в состоянии комы. Жизнь больному сохранили опытные реаниматологи. Через 9 дней он уже был как огурчик!

В Ленобласти ситуация по пандемии ежедневно стабильная. В минувшие сутки в 47-м регионе заразились инфекцией 218 человек (31 354 всего). Выздоровело 28 428 (+223) жителей региона, а умерло 442 (+4).