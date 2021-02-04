В Гатчине женщина родила у ворот роддома, куда ее не пустил охранник

В Гатчине женщина родила у ворот роддома, прямо в машине скорой помощи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация правительства Ленинградской области прояснила ситуацию с женщиной, которой пришлось рожать у ворот Гатчинского роддома из-за того, что внутрь ее не пустил охранник. По версии властей региона, история выглядела не так скандально, как ее подают в СМИ.

- По данным предварительной проверки комитета по здравоохранению Ленинградской области, ночью 4 февраля роженица с супругом приехали на личном автомобиле к центральным воротам Перинатального центра в Гатчине, которые по ночам закрыты. Охранник медицинского учреждения попросил мужа подъехать к другому входу в перинатальный центр, работающему на круглосуточный прием, - сообщает пресс-служба областного правительства.

При этом, как отмечают чиновники, по ночам рожениц в роддом доставляют исключительно машины скорой помощи. И рядом с перинатальным центром есть подстанция скорой помощи. Одна из бригад и приехала к закрытым воротам, когда стало понятно, что роды уже начались. В итоге малыш появился прямо в медицинской машине.

- Сотрудники скорой помощи, оценив процесс родов как стремительный, оказали женщине необходимую помощь и приняли роды, - уточняют власти Ленобласти.

Сразу после рождения маму и малыша перевели в палату Перинатального центра. Известно, что появившийся на свет мальчик здоров и чувствует себя хорошо. Состояние роженицы также опасений не вызывает.