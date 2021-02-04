Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест). Фото: РСТИ.

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) – одна из ведущих российских строительных компаний, которая реализует собственные инвестиционно-строительные проекты, а также успешно работает в рамках государственных контрактов. В составе холдинга более 10 предприятий, выполняющих весь спектр строительных работ.

Холдинг «РСТИ» строит дома, которые позволяют людям реализовать мечту о комфортном жилье и обеспечить счастливое будущее для себя и своих детей.

В рамках государственных контрактов компания возводит новые детские сады, школы, медицинские учреждения, административные здания, спортивные объекты.

РСТИ строит ярко, надежно и 100% в срок. За время работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области холдинг «РСТИ» построил более 1,5 млн кв. м жилой, коммерческой и социальной недвижимости. В 2019 году компания вышла на московский рынок.

Руководитель – Федор Олегович Туркин

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 17

Телефон: 8 (812) 331-50-00

Сайт: http://rsti.ru/