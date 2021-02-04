Паркинг за рубль при покупке квартиры в жилом комплексе Terra

Только в феврале парковочное место за 1 рубль для покупателей трехкомнатных квартир в жилом комплексе Terra. Фото предоставлено пресс-службой холдинга РСТИ (Росстройинвест).

В феврале покупатели трехкомнатных квартир в корпусе 1 жилого комплекса Terra, который холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) строит в Приморском районе, могут приобрести парковочное место за символическую плату в 1 рубль.

Акция действует при 100% оплате или использовании ипотеки. Предложение распространяется на ограниченное количество квартир и машино-места стандартного размера. Стоимость парковочных мест в первом корпусе жилого комплекса вне акции варьируется от 850 до 950 тысяч рублей. Срок сдачи первой очереди – III квартал 2021 года.

Напомним, похожая акция с января действует в другом объекте компании – жилом комплексе New Time. До конца февраля клиенты, купившие двухкомнатную квартиру в корпусе 2.2, получат парковочное место за 1 рубль. Акция актуальна при полной оплате или оформлении ипотеки, распространяется на ограниченное число квартир. Корпус 2.2 будет сдан в эксплуатацию в I квартале 2022 года.

Terra — жилой комплекс класса «бизнес-лайт», расположенный на Земледельческой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, рядом с Пионерским садом. Проект состоит из четырех домов переменной этажности (от 7 до 13 этажей). В рамках проекта будет построен детский сад на 220 мест.

New Time — жилой комплекс комфорт-класса, который строится на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. В состав проекта входят семь 13-этажных жилых корпусов. На территории комплекса будут построены два детских сада и школа на 825 мест.

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