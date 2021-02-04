Магазины и музеи должны стать доступнее для людей с ограниченными возможностями в Петербурге

В Петербурге продолжают работать над доступной средой для инвалидов. Фото: Олег ЗОЛОТО

На очередном заседании Законодательного собрания Петербурга 3 февраля депутаты обратились к проблеме доступной среды для инвалидов. В первом чтении парламентарии рассмотрели законопроект, который должен улучшить возможности перемещения по городу. А именно – обеспечить беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

– Это касается не только государственных учреждений, но и коммерческих, которые должны делать все, чтобы люди с инвалидностью имели свободный доступ на объекты культурного назначения, на спортивные объекты и так далее. Этот закон имеет социальную значимость, – отметил председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Важно отметить, что речь в законопроекте идет не только о петербуржцах с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но и о других маломобильных категориях. К ним, в том числе, относятся и беременные женщины, и пожилые люди, и те, у кого есть временные проблемы со здоровьем – например, тот же человек со сломанной ногой в гипсе.

Удобнее должно стать не только людям с ограниченными возможностями, но и мамам с детьми в колясках. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Законопроект также предусматривает, что в городе поведется мониторинг и анализ доступности различных объектов. Это касается в первую очередь предприятий торговли и обслуживания. И помимо магазинов, это, например, парикмахерские, химчистки, прачечные, ателье и так далее. Чтобы коммерческие объекты не уклонялись от своих обязанностей создавать необходимые условия для инвалидов и маломобильных групп, над ними в законопроекте также предусмотрен контроль.

Поправки и доработки к документу депутаты будут подавать до 19 февраля, после чего проект рассмотрят во втором чтении.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

500 тысяч инвалидов проживают в Петербурге

120 тысяч из них – люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

А ЧТО ЕЩЕ?

Банковскую комиссию для меценатов хотят отменить

Пожертвовать на благотворительность – будь то копеечная сумма или большие средства – дело доброе и важное. Однако известно, что зачастую при переводе денег на расчетный счет организации снимается комиссия. Для физического лица она составляет 1,5% от суммы платежа. Депутаты Петербурга увидели в этом несправедливость по отношению к жертвователям, и предложили внести изменения в федеральный закон о благотворительности. Суть поправок, которые хотят направить в Государственную думу, просты: освободить от банковской комиссии меценатов при переводе средств в благотворительную организацию.

– Никто не говорит о том, что банки не должны зарабатывать: банки вообще обеспечивают кровеносную систему экономики.Конечно, они должны зарабатывать и иметь прибыль для того, чтобы функционировать. Но, наверное, они не должны это делать за счет средств, которые направляются на благотворительность, – отметил автор инициативы, депутат Александр Тетердинко.

Депутаты предлагают отменить комиссию за банковские переводы на благотворительность. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Законопроект приняли в первом чтении, однако его еще предстоит доработать и углубить. В том числе на заседании речь зашла о том, что стоит определиться с конкретными видами благотворительности. Ведь пожертвования бывают разными: помощь тяжелобольным людям, пожилым, бездомным, организациям (например, детским домам), поддержка культуры (например, средства на реставрацию) и так далее.

Кроме того, как отметил сам автор законопроекта, сегодня у банков нет определенной процедуры, по которой они могли бы понимать, что средства переводятся именно на благотворительность. А значит, стоит разработать такой механизм. На поправки ко второму чтению документа взяли два месяца.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жителям станет проще сделать парковку у дома

Еще один законопроект, принятый в первом чтении, касается передачи в аренду городских земель. Депутаты предложили отдавать без торгов участки на внутриквартальных территориях под парковки для жителей многоквартирных домов. Такую инициативу разработали после скандала, который недавно разгорелся из-за автостоянки на улице Маршала Жукова. Участок во дворе там взял в аренду кооператив, который фактически организовал платную парковку. А местные жители лишились возможности бесплатно оставлять свои машины на этом месте.

Петербуржцам станет легче делить парковку у дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Ситуацию необходимо менять. Нужно выстраивать прозрачную систему, чтобы такие случаи не повторялись, – отметил один из авторов проекта, депутат Алексей Цивилев.

Однако детали и механизмы этого законопроекта еще нужно доработать: на подготовку поправок взяли время до 1 мая.