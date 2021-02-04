Четыре перехватывающие парковки построят в Санкт-Петербурге в 2021 году

Четыре перехватывающих парковки откроются в Петербурге в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге на 2021 год запланировано строительство четырех новых перехватывающих парковок. Они появятся в Пушкине, а также у станций метро «Ломоносовская», «Рыбацкое» и «Старая деревня». Об этом «КП-Петербург» рассказали в Городском центре управления парковками.

Перехватывающие автостоянки нужны для того, чтобы бесплатно оставить свой автомобиль, пересаживаясь на общественный транспорт. Это в том числе один из методов борьбы с пробками. Такая парковка в Пушкине будет большим подспорьем и для самих царскоселов, и для гостей города. Ее обустроят неподалеку от железнодорожной станции «Царское село». Так что прямо оттуда можно будет удобно пересесть и на электричку, и на автобусы или маршрутки. Рассчитана новая стоянка будет на 90 мест, и это самая крупная перехватывающая парковка из запланированных на этот год.

В самом Петербурге новые парковки появятся в непосредственной близости к метро. Около станции «Рыбацкое» ее планируют разместить на Тепловозной улице. Там будет доступно 77 мест. Стоянка поменьше (на 36 авто) развернется на Фарфоровской улице недалеко от метро «Ломоносовская». А у «Старой деревни» 81 место будет предусмотрено на Торфяной дороге.

Напомним, что в этом году в Петербурге уже открылась одна парковка. В конце января она заработала у станции метро «Проспект Ветеранов» на бульваре Новаторов. Она стала уже 16-й по счету перехватывающей парковкой в городе. Сроки строительства четырех новых пока не называются, однако известно, что ввести их в эксплуатацию собираются до конца 2021 года. Судя по адресной программе, потратить на них планируют около 70 миллионов рублей.

Стоянка будет работать и в качестве обычной платной. Фото: Олег ЗОЛОТО

НА ЗАМЕТКУ

Бесплатно воспользоваться перехватывающей парковкой можно только в том случае, если после размещения там авто вы совершите как минимум одну поездку на общественном транспорте, используя «Подорожник» или бесконтактную смарт-карту. Забирая автомобиль, ее нужно будет поднести к специальному считывающему устройству, и сумма обнулится. При этом стоянка может работать и в качестве обычной платной, если пользоваться общественным транспортом вы не будете.

Чтобы бесплатно воспользоваться парковкой нужно:

- Въехать на нее с 06:01 до 20:00

- Выехать до 23:59

- При выезде с 00:00 - 25 рублей в час

Парковка также работает в платном режиме:

- в дневное время - 25 рублей в час

- стоимость разового размещения транспортного средства с 20:01 до 06:00 – 150 рублей.