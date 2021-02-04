Белые лебеди и слон Элифант: что появится в обновленном дворике Нельсона на Петроградке

Нельсон не будет восстанавливать старые рисунки. Все изображения во дворике - новые Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменитый дворик Нельсона на улице Полозова, 6 вновь превращается в одно из самых красочных мест на Петроградке. Художник Нельсон Искандарян, справившись с хандрой после того, как прошлым летом его работы по жалобам некоторых жильцов закрасили коммунальщики, вновь взялся за кисточку и начал творить. Уже 10 лет мужчина живет в подвальчике в этом дворе, ночами пишет песни, которые с удовольствием поет под гитару своим гостям, а днем любит поспать до обеда. Но ради встречи с нами Нельсон сделал исключение и проснулся аж в 10 часов утра.

Кот Мартин осматривает владения, а заодно охраняет рисунки Фото: Олег ЗОЛОТО

- Как же вы все мне надоели, все-таки я отрублю интернет, - смеется художник, подметая снег у входа в свое жилище, на котором красуется надпись «Храм песни».

На стене за подвальчиком на синем фоне значится - «НЛО», а окна первого этажа обрамлены цветастыми «облаками».

Всех, входящих во двор, встречают черные котики Фото: Олег ЗОЛОТО

- Знаешь, когда все ломали, закрашивали, мне так фигово иногда становилось, так плохо, - признается Нельсон. – А потом я смотрю – люди приходят во двор, видят эту серость, и сразу у них настроение такое убитое. Ну я им тогда и сказал, что заново все разрисую! Обрадовались.

Художник Нельсон Искандарян живет в подвальчике в доме на улице Полозова Фото: Олег ЗОЛОТО

Первое изображение появилось во дворе за пару недель до нового года. Нельсон нарисовал огромную красную гвоздику на двери салона красоты. Говорит, владелица оказалась довольна. Дальше был подсолнух рядом с аркой, ну а потом понеслась: художественное оформление облетевшей штукатурки, вальяжные коты, большущее красное яблоко и здоровенный серый слон.

Знакомьтесь, слон Элифант. Живет во дворике Нельсона Фото: Олег ЗОЛОТО

- Как-то мне приспичило слона нарисовать, я и начал. Даже не думал, что он такой кайфовый получится, - говорит Нельсон. – Я ему еще уши помощнее сделаю, чтобы был увереннее и больше на африканского похож. А то сейчас он смотрится, будто его кто-то обидел. Тут еще недавно девочка шла с бабушкой, я ей говорю: "Пойдем, слона назовем!" Она и назвала – Элифант.

Над черной дверью появятся белые лебеди Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам художника, закрашенные работы он восстанавливать не станет, двор будет выглядеть по-новому.

- На большой стене соседнего дома я огромный самолет нарисую! Насколько мне руки хватит, - улыбается Нельсон. – С российскими флагами. На другой стене будет машина. Еще хочу изобразить верблюда, жирафа и лошадь. А над дверью этой черной будут лебедь и лебедушка Вот что захочется, то и нарисую. Не хочу никаких концепций. Главное, чтобы это всех радовало и вдохновляло.

Гвоздика - первый рисунок Нельсона после того, как все его работы закрасили Фото: Олег ЗОЛОТО

А чтобы на его творчество больше никто не покушался, художник намерен узаконить свои рисунки. Сейчас жители собирают подписи в пользу того, чтобы районная администрация разрешила Нельсону заниматься благоустройством двора.