Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Белые лебеди и слон Элифант: что появится в обновленном дворике Нельсона на Петроградке

Художник, чьим именем назван двор, снова начал расписывать стены после того, как их закрасили коммунальщики
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
КомментироватьОставить комментарий
Нельсон не будет восстанавливать старые рисунки. Все изображения во дворике - новые

Нельсон не будет восстанавливать старые рисунки. Все изображения во дворике - новые

Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменитый дворик Нельсона на улице Полозова, 6 вновь превращается в одно из самых красочных мест на Петроградке. Художник Нельсон Искандарян, справившись с хандрой после того, как прошлым летом его работы по жалобам некоторых жильцов закрасили коммунальщики, вновь взялся за кисточку и начал творить. Уже 10 лет мужчина живет в подвальчике в этом дворе, ночами пишет песни, которые с удовольствием поет под гитару своим гостям, а днем любит поспать до обеда. Но ради встречи с нами Нельсон сделал исключение и проснулся аж в 10 часов утра.

Кот Мартин осматривает владения, а заодно охраняет рисунки

Кот Мартин осматривает владения, а заодно охраняет рисунки

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Как же вы все мне надоели, все-таки я отрублю интернет, - смеется художник, подметая снег у входа в свое жилище, на котором красуется надпись «Храм песни».

На стене за подвальчиком на синем фоне значится - «НЛО», а окна первого этажа обрамлены цветастыми «облаками».

Всех, входящих во двор, встречают черные котики

Всех, входящих во двор, встречают черные котики

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Знаешь, когда все ломали, закрашивали, мне так фигово иногда становилось, так плохо, - признается Нельсон. – А потом я смотрю – люди приходят во двор, видят эту серость, и сразу у них настроение такое убитое. Ну я им тогда и сказал, что заново все разрисую! Обрадовались.

Художник Нельсон Искандарян живет в подвальчике в доме на улице Полозова

Художник Нельсон Искандарян живет в подвальчике в доме на улице Полозова

Фото: Олег ЗОЛОТО

Первое изображение появилось во дворе за пару недель до нового года. Нельсон нарисовал огромную красную гвоздику на двери салона красоты. Говорит, владелица оказалась довольна. Дальше был подсолнух рядом с аркой, ну а потом понеслась: художественное оформление облетевшей штукатурки, вальяжные коты, большущее красное яблоко и здоровенный серый слон.

Знакомьтесь, слон Элифант. Живет во дворике Нельсона

Знакомьтесь, слон Элифант. Живет во дворике Нельсона

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Как-то мне приспичило слона нарисовать, я и начал. Даже не думал, что он такой кайфовый получится, - говорит Нельсон. – Я ему еще уши помощнее сделаю, чтобы был увереннее и больше на африканского похож. А то сейчас он смотрится, будто его кто-то обидел. Тут еще недавно девочка шла с бабушкой, я ей говорю: "Пойдем, слона назовем!" Она и назвала – Элифант.

Над черной дверью появятся белые лебеди

Над черной дверью появятся белые лебеди

Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам художника, закрашенные работы он восстанавливать не станет, двор будет выглядеть по-новому.

- На большой стене соседнего дома я огромный самолет нарисую! Насколько мне руки хватит, - улыбается Нельсон. – С российскими флагами. На другой стене будет машина. Еще хочу изобразить верблюда, жирафа и лошадь. А над дверью этой черной будут лебедь и лебедушка Вот что захочется, то и нарисую. Не хочу никаких концепций. Главное, чтобы это всех радовало и вдохновляло.

Гвоздика - первый рисунок Нельсона после того, как все его работы закрасили

Гвоздика - первый рисунок Нельсона после того, как все его работы закрасили

Фото: Олег ЗОЛОТО

А чтобы на его творчество больше никто не покушался, художник намерен узаконить свои рисунки. Сейчас жители собирают подписи в пользу того, чтобы районная администрация разрешила Нельсону заниматься благоустройством двора.

КультураКАРТИНА ДНЯ