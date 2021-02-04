327 тысяч рублей в среднем потратила семья на ремонт в Санкт-Петербурге. Фото: freepik.com.

Почти весь прошлый год люди провели дома. Пандемия, самоизоляция и прочие неприятные явления, связанные с коронавирусом, нас заставили. Но нет худа без добра, многие поняли, что пришло время ремонта. Раз уж сидели в четырех стенах, решили эти самые стены облагородить. По данным дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование», к такому решению пришла каждая девятая семья Северной столицы.

- Исследование проведено в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. В каждом городе опрошено не менее 400 респондентов, - сообщают в пресс-службе компании.

ОБОИ ПРОТИВ ВАННОЙ

Выяснилось, что петербуржцы и москвичи обновляли жилье чаще других россиян. В среднем семья из города на Неве потратил ан эти цели в 327 тысяч рублей. Это на 23 процента, а если быть точными – на 62 тысячи - больше, чем в среднем по стране.

Отметим, что серьезный ремонт сделали 11% петербургских семей, это на 3% больше, чем в среднем в России.

Чаще всего россияне красили или оклеивали стены обоями - на это приходится 34,3% общего количества работ, ремонтировали ванные комнаты 13%, устанавливали пластиковые окна 8,4%. Гораздо меньше людей – 7,1% - занимались обновлением кухни, 5,7 % уделили внимание потолку, а 5,2% - заменили входные двери.

Обновление – это хорошо. Но как бы не оказалось мучительно больно за потраченные силы и средства.

- Статистика показывает, что, к сожалению, усилия и деньги на ремонт могут быть потрачены зря, например, из-за испорченных коммуникаций, потопа или пожара, поэтому квартиру лучше застраховать, - подчеркнул председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо. - При возникновении непредвиденных ситуаций страховая компания возместит вам ущерб или компенсирует за вас расходы соседям.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Программа «Защита дома+» от «Сбербанк страхования» покрывает самые распространенные риски: залив, пожар, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации. Полис можно приобрести дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте страховой компании. Наиболее распространенные страховые случаи рассматриваются по упрощенной процедуре в течение 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно в мобильном приложении СберОсмотр.

Люди, уже имевшие опыт работы со страховщиками, могут усомниться, что действительно могут получить какие-то выплаты, если вдруг что-то с их родными стенами.

«Сбербанк страхование» - гарант надежности. Цифры прошлого года говорят сами за себя: в 2020-ом урегулировали 10,7 тысяч страховых случаев по программам «Защита дома +» и страхования ипотеки. Общий объем выплат составил около 1 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году.