Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 5 февраля 2021 года: Темпы снижения заболеваемости замедлились, а число пунктов вакцинации – увеличилось

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 5 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» снова собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, теперь на утро пятницы, 5 февраля 2021 года. За прошлый день в Северной столице нашли инфекцию еще у 1571 человек. В Смольном заявляют, что темпы снижения второй волны COVID-19 в городе начали замедляться, поэтому горожанам следует ответственнее соблюдать меры безопасности.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 340 929 человек. Умерли от инфекции 9959 горожан (+53 за сутки), а выздоровели 240 463 (+3153), - передают свежие данные в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Прививку от инфекции сделали уже больше 86 тысяч жителей Северной столицы. Накануне власти увеличили число пунктов вакцинации до 108.

К сожалению, в Петербурге умерла от коронавируса мать десяти детей. Дети женщины рассказали «Комсомолке» о том, как она заразилась инфекцией, а после до последней минуты боролась за жизнь.

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там нет резких взлетов или падений заболеваемости. Безусловно, хорошей новостью является то, что в 47-м регионе спустя две недели возобновили вакцинацию – поступило больше 8 тысяч доз прививки. За прошедшие сутки в области заразились инфекцией 217 человек (31 571 всего). Выздоровело 28 624 (+196) жителей региона, а умерло 446 (+4).