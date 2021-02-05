Что происходит в «Зените»: последние новости на 5 февраля 2021 года

"Комсомолка" продолжает следить за последними новостями в "Зените" на втором тренировочном сборе в Дубае. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» продолжает свой второй тренировочный сбор, который проходит в Дубае в рамках подготовки к возобновлению чемпионата и Кубка России сезона 2020/2021. Накануне сине-бело-голубые провели первые два матча - в один день, утром и вечером.

Первым соперником петербургского клуба стал «Арарат» из Армении. Зенитовцы на протяжении почти всей игры держали высокий темп и без особых усилий создавали голевые моменты. В итоге получилось победить с крупным счетом 4:0. Мячи забили Сутормин и Вендел, а еще дубль на себя записал Малком.

После этого главный тренер Сергей Семак отметил, что бразилец Вендел уже адаптировался к российскому футболу. В матче с «Араратом» через него шли практически все атаки.

- Сегодня он чувствовал себя раскрепощенно. Понятно, что ему нужно было время, чтобы понять партнеров, привыкнуть к нашему чемпионату. Я надеюсь, что дело не только в погоде, и что он и в чемпионате России будет продолжать на таком уровне, - поделился мыслями Семак в интервью пресс-службе клуба.

Семак уверен, что Вендел уже адаптировался к российскому футболу и набирает форму. Фото: ФК "Зенит"

На вторую игру тренерский штаб выставил экспериментальный состав, преимущественно молодой. В соперниках был еще один профессиональный клуб из Армении – «Ноа». Из «старичков» матч начинали только Жирков да Круговой. Молодежь не подкачала и тоже разгромно победила, только в этот раз на табло горели 3:0. Голы забили Чистяков, Крапухин и Погорелов.

Семак остался доволен, что каждый футболист смог получить игровую практику. Он не поскупился на комплименты игрокам молодежки.

- Были очень хорошие моменты для анализа. Побеждать всегда приятно. Наша молодежь, которая играла вечером, тоже смотрелась очень неплохо, у нас есть пища для размышлений. В целом все идет по плану, будем готовиться дальше к нашим следующим тренировочным матчам, - цитируют тренера в клубе.

Что касается Артема Дзюбы, который совсем недавно присоединился к команде, вылечившись от коронавируса, то он провел в матче с «Араратом» свои первые минуты и даже отдал голевой пас на Малкома. Вернулся в строй и защитник Ярослав Ракицкий. А вот травмированный ранее форвард Сердар Азмун пока занимается индивидуально.

Дзюба снова в строю и шутит как прежде! Фото: ФК "Зенит"

Добавим, что «Зенит» проведет свои заключительные матчи в рамках второго сбора 9 и 12 февраля.