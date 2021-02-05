Двух человек спасли из горящего дома на Выборгском шоссе в Петербурге

Мощный пожар уничтожил торговый павильон и перекинулся на жилой дом в Парголово Фото: СОЦСЕТИ

Жуткий пожар произошел на севере Санкт-Петербурга в поселке Парголово. Утром в пятницу, 5 февраля 2021 года, произошло возгорание в торговом павильоне с банными вениками, расположенном на Выборгском шоссе. Из-за ветра пламя очень быстро перекинулось на кровлю жилого дома.

- В 08:25 часов поступило сообщение о возгорании в доме 401 по Выборгскому шоссе. Спасатели немедленно выехали на место. Пожару был присвоен ранг №1, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Огонь полностью поглотил торговый павильон площадью 30 квадратных метров. Также пламя начало "пожирать" крышу рядом стоящего жилого дома. В здании площадью 12 на 4 метров расположено две квартиры.

- Из дома были выведены два человека, - уточнили спасатели.

Как сообщают местные жители в социальной сети, павильон состоит из двух магазинов. В одном из них покупатели давно ощущали запах паленой проводки. Возможно именно это стало причиной возгорания.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. На данный момент на месте работаю спасатели. Огонь еще не потушен.