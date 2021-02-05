Писатель Андрей Константинов: Сидит жулик и вор, а мне говорят, что это новое будущее России

В студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92,0 FM писатель и журналист Андрей Константинов обсудил горячие события последних недель в программе «Токсичная среда». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Точка, когда необратимо изменится ход процесса, - такое громкое название многие дают прошедшему суду над Алексеем Навальным. Условный срок стал реальным, сторонники оппозиционера вышли на улицы, их попытались остановить. В студию Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM пришел писатель и журналист Андрей Константинов, чтобы обсудить горячие события последних недель в программе «Токсичная среда».

«Судилище»

Я бы не стал называть то, что сейчас происходит, точкой невозврата. На улицы вышли не люди, а очень маленькая их часть. Это, конечно, должно всех очень тронуть, но, даже если верить заявленным цифрам в две или четыре тысячи людей, нужно понимать, что это меньше десятой доли процента. Такой процесс не стоит называть громкими словами или судилищем. Единственное, он помешал привычному ходу жизни людей: кто-то не смог совершить личные дела, Театру комедии имени Акимова вообще пришлось отменить показ детского спектакля.

Что касается господина Навального, то за решение суда он должен сам себя благодарить. Человеку конкретно сказали: если ты вернешься сюда, то по таким-то причинам сядешь в тюрьму. Меня тревожит ситуация, когда сидит жулик и вор, а мне говорят, что это новое будущее России.

Все, что мы сейчас наблюдаем, - это очень грустные вещи. Никогда не было такого, чтобы уличные протесты или мятежи приводили к чему-то хорошему для большинства. Это очевидно. В крайнем случае мятеж может положительно повлиять на жизнь очень небольшого количества людей. Для оставшейся огромной части населения в таком случае наступают жуткие времена.

Опыт 90-х

В 1991 году у нас тоже все кричали: «Свобода, свобода! Только подтолкнуть, а там уж заживем, без коммунистической парии будет так хорошо, так славно». Обернулось это кошмаром, ужасным бандитизмом. Знаете, сколько людей погибло до 2000 года в бандитских разборках? От 5,5 до 6 тысяч людей. Это на самом деле кошмар. Часто убивали тех, кто просто был рядом. Пристрелили какого-нибудь бандита, а с ним девушка тоже попала «под замес».

Мне кажется, это слишком большая жертва за неокончательные успехи. Да, у нас все неплохо с обороной, но нельзя сказать, что все здорово в экономике. У нас действительно есть раскол среди людей, нет национальной идеи, образа будущего, существует полный завал в культурной сфере, потому что многие не понимают важности этого направления. Я не уверен, что мы сможем быстро отряхнуться и пойти дальше.

Нужно все силы бросить на культуру, потому что нам крайне необходима некая зовущая идея. Если власть не даст ее молодежи, то даст кто-нибудь другой. Ощущение, что плана нет, а это большая беда.

Кино всему голова

Сталин был очень умным человеком, поэтому у него с кино все было очень хорошо. Я больше скажу, была нацистская Германия, где развивался великолепный кинематограф. Менеджмент у них был эффективным, они привлекали людей при помощи живописи, журналистики, книг, фильмов. После войны весь Советский Союз был в трофейных немецких фильмах, все были восхищены ими, потому что на то время они были прекрасного качества.

Нацисты понимали, насколько это важно. Наши нынешние руководители считают, что все как-то само собой наладится, запустится. Это серьезная ошибка. Незнание законов истории не освобождает от ответственности.

Программа «Токсичная среда» в эфире каждую среду в 20.00. Телефон прямого эфира 8 (812) 655-50-05.

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