«Братишка, обнимаю тебя»: Хабиб Нурмагомедов записал трогательное видео для 11-летнего мальчика, которому оторвало ноги на железной дороге

Боец Хабиб Нурмагомедов поддержал 11-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, которому поездом оторвало обе ноги. Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Боец MMA, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал 11-летнего Аркадия Аксенова из Санкт-Петербурга, который в декабре прошлого года лишился обеих ног на железной дороге. Самый результативный поединщик мира записал для Аркадия трогательное видео, в котором призвал его не сдаваться и не отступать перед трудностями.

- Аркадий, друг! Приветствую тебя, братишка! – обратился Нурмагомедов к мальчику. – Как у тебя дела? У меня тоже были травмы, их нужно преодолевать. Не унывай, не отчаивайся. Борись до конца!

Обращением спортсмена поделилась на своей странице в Instagram мама мальчика Мария Петрова. Также Хабиб заявил, что приглашает Аркадия на бойцовский турнир, который пройдет в Санкт-Петербурге в апреле.

- Скоро увидимся! – улыбнулся боец. – Давай, братишка, обнимаю тебя!

Напомним, в декабре прошлого года Аркадий попал под товарный состав. По словам мамы мальчика Марии, на железную дорогу его заманили «друзья», чтобы снять захватывающее видео для соцсетей. А после, когда мальчик не удержался на движущемся поезде и сорвался, они просто сбежали, не позвав помощь и не рассказал о случившемся взрослым. Сейчас Аркадий в больнице. Несмотря на множественные тяжелейшие травмы он медленно, но верно идет на поправку. История маленького бойца стала вирусной: Аркадию шлют приветы и пожелания скорейшего выздоровления со всех концов света. А его мама пытается на государственном уровне решить проблему зацепинга и сделать так, чтобы в погоне за экстримом не пострадал больше ни один ребенок.

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