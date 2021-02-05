«Жарит для меня картошку со своими фирменными грибами»: Николай Цискаридзе честно рассказал о дружбе с Алисой Фрейндлих

Николай Цискаридзе высказал все, то думает о неприятелях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ректор Академии Русского балета имени А.Я Вагановой Николай Цискаридзе вот уже несколько лет живет на два города – Москву и Петербург. Так как дома в столице он бывает лишь несколько раз в месяц, то и друзей приглашает не часто. А вот в гости он ходит с удовольствием, особенно к Алисе Фрейндлих. Об этом он рассказал в интервью YouTube-шоу «Еще не Познер».

- У нас небольшая компания. Собираемся либо у Вари, ее дочки, она живет со мной в одном доме в Петербурге, либо у нее. Всегда главное блюдо – грибы, которые лично делает Алиса Бруновна. А я обожаю грибы. Она всегда для меня их открывает и жарит картошку, - рассказал Цискаридзе.

Гости у Цискаридзе собираются редко Фото: Личный архив героя публикации

Артист не скрывает, что со многими коллегами из мира балета у него сложные отношения. Он ушел из Большого театра из-за конфликта с руководством и травли некоторых членов труппы. Еще и потому, что понимал: продолжать танцевать уже нельзя. По его словам, всему есть конец.

- Наверное, если бы я не понимал, если бы не принимал это, я бы не смог прекратить танцевать. Я так бы смешил публику и удивлял, как мои многие коллеги, цеплялся бы за это. На это и был расчет всех тех людей, кто надо мной издевался, что обязательно потянусь к бутылке и т.д. Смешные люди, - поделился он.

Несмотря на то, что с 2013 года он не работает в театре, своих бывших коллег встречает … на похоронах других экс-коллег.

- Жалкие персонажи. Их нет для меня, - с иронией сказал Никалай Цискаридзе. - Те люди, которые совершили что-то нехорошее, их для меня не существует. Дай бог им здоровья, счастья. Пусть они живут, сколько хотят, делают, что хотят.

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