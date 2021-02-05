Спад весной, а потом - третья волна: Аналитики СПбГУ дали варианты развития эпидемии коронавируса в России

Санкт-Петербург выйдет из эпидемии позже, чем Москва. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия коронавируса понемногу отступает: суточный прирост заболевших снижается, и недалек тот день, когда Россия наконец-то сбросит маски и вздохнет полной грудью. Однако Санкт-Петербургу в очередной раз придется с этим немного подождать: затухание эпидемии в Северной столице происходит медленнее, чем в других городах и регионах.

Новый прогноз по развитию ситуации с коронавирусом представили ученые-математики Центра интеллектуальной логистики СПбГУ. Они проанализировали официальную статистику за последние полтора месяца и пришли к выводу, что до полной победы над вирусом осталось совсем немного.

Замедлить "выздоровление" Северной столицы может тотальное снятие ограничений. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Москва уже прошла несколько пиков заболеваемости – один глобальный (наибольшее значение за всю историю эпидемии) и два локальных (наибольшие значения за последний месяц), - отмечает доктор математических наук, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем Виктор Захаров. - 24 декабря, 14 и 28 января соответственно. После этого суточный прирост заболеваемости начал падать. Санкт-Петербург прошел глобальный пик 11 декабря, локальные пики – 20 и 30 января. После этого суточный прирост заболеваемости стал ощутимо падать, и это падение продолжается до настоящего времени и, по нашим расчетам, будет продолжаться и дальше.

Если такая динамика сохранится, продолжает Виктор Захаров, уже в конце апреля количество новых заражений в Москве может упасть примерно до ста в день – это очень низкий показатель, соответствующий статистике на рубеже март-апрель прошлого года. Россия в целом немного отстанет от столицы и выйдет на этот же уровень во второй декаде марта. Наконец, последним к «ковидному финишу» прибудет Санкт-Петербург – в Северной столице адекватные цифры по суточному приросту заболевших ожидаются лишь к середине мая.

По словам специалистов, главный залог массового "выздоровления" - активная вакцинация. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Здесь нужно понимать, что в Санкт-Петербурге ситуация оказалась в итоге тяжелее, чем в Москве, а общая динамика заболеваемости в течение нескольких месяцев нарастала быстрее и активнее, - констатирует Виктор Захаров. – К тому же в Москве большая часть населения, возможно, стала невосприимчивой к вирусу, то есть уже успела переболеть коронавирусом или вакцинироваться и сейчас так или иначе имеет антитела. В Санкт-Петербурге таких показателей пока не наблюдается – поэтому и спад заболеваемости здесь наступит позднее.

Правда, есть одно «но». Такая статистика, по словам Захарова, возможна лишь при одном условии: как можно более высоких темпах вакцинации.

- Замедлить процесс может также отмена «коронавирусных» ограничений и запретов, анонсированная в Санкт-Петербурге на конце февраля - начало марта, - отмечает эксперт. – Но существенно, на наш взгляд, ничего не изменится, поскольку сейчас первоочередной аспект – это все-таки вакцинация.

Впрочем, праздновать окончательную победу над эпидемией еще рано: в середине весны – именно на это время приходится традиционный ежегодный эпидподъем - в России может начаться третья волна эпидемии. Впрочем, по словам аналитиков, каких-либо существенных проблем она, скорее всего, не принесет и размаха первых двух не достигнет.

- Пока ситуация складывается, в целом, достаточно благополучно, - добавляет Виктор Захаров. – Самое главное – не допустить сейчас ее изменения в худшую сторону.