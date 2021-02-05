Комздрав прокомментировал информацию о том, что больницы Петербурга не справляются с потоком больных

По словам пресс-службы комздрава, тотального дефицита мест в городских больницах нет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В комитете по здравоохранению отреагировали на сообщения о том, что городские стационары с трудом справляются с потоком «некоронавирусных» больных. Если коротко – проблема действительно есть, но катастрофических масштабов она не достигла. А решение уже на подходе.

Напомним: с заявлением о том, что в городе осталось всего три «нековидные» больницы, в пятницу, 5 февраля, выступил ряд петербургских СМИ. По словам журналистов, все потоки плановых и экстренных пациентов со всего пятимиллионного города идут в Елизаветинскую больницу, городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Однако в пресс-службе комитета по здравоохранению разъяснили: это немного не так.

В первую волну было открыто больше больниц и болело больше врачей. Сейчас - все с точностью до наоборот. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- В городе еще много больниц, которые ведут прием пациентов без подтвержденной коронавирусной инфекции, - уточнили в ведомстве. – К ним относятся, например, больницы № 14, 31 и 9. В некоторых стационарах – в частности, в больницах № 15 и № 40 – под коронавирус отдано по одному корпусу. Кроме того, остаются федеральные учреждения – так, лишь частично перепрофилирован Национальный исследовательский медицинский центр имени Алмазова, ведут прием Первый медицинский университет, Военно-медицинская академия, Университет Мечникова, НИИ Вредена, больница РЖД и клиника МЧС.

Вместе с тем в комитете признают: за последнюю неделю госпитализация «нековидных» больных действительно выросла. Судя по всему, причина – плохая погода; так, в НИИ Джанелидзе «Комсомолке» ранее сообщили, что увеличилось количество пациентов с травмами – из-за гололеда на тротуарах и проезжих частях.

- Сейчас комитет подготовил график перевода коечного фонда, предназначенного для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в штатный режим работы, - отметили в ведомстве. – Уже в субботу, 6 января, прием неинфекционных больных частично начнет Мариинская больница.

К слову, ничего критического в сложившейся ситуации не видят и в самих «нековидных» стационарах.

В комздраве сообщили, что уже с 6 февраля прием больных без коронавируса частично начнет Мариинская больница. Фото: Александр ГЛУЗ

- Никакого тотального перегруза у нас нет, - констатировал директор НИИ Джанелидзе Вадим Мануковский. – Существует система, которая определяет выделенное количество мест в стационаре, и под эти места конкретно везут больных. Нет, нам тяжело, никто это не скрывает, это очевидно. Но мы справляемся – это совершенно точно.

При этом, по словам Мануковского, ситуация, сложившаяся в городе на сегодняшний день, мало отличается от того, что наблюдалось в городских стационарах во время условной «первой волны».

- Тогда было открыто больше больниц – с этой точки зрения было легче, - отметил собеседник издания. – С другой стороны – у нас намного больше специалистов болело коронавирусом. Сейчас болеет не больше пятидесяти человек, поэтому мы вполне способны организовывать пациентам помощь в достаточном объеме.