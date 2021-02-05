По одной дозе в ампуле: Самая крупная партия вакцины поступила в Петербург

Новую партию "Спутника", расфасованную по одной дозе в ампуле, поступила в Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самая крупная партия «Спутника V» прибыла в Санкт-Петербург с начала кампании по вакцинации населения от коронавируса. 5 февраля в город поступили сразу 75 600 комплектов доз препарата «Гам-КОВИД-Вак». Но главная особенность - в удобстве использования.

- Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле, а не по пять, как раньше. Значит, медикам не придется ждать, когда соберется пятерка желающих привиться, - заявил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Отметим, что ранее желающих привиться собирали по пять человек, так как вынутый из холодильника флакон с вакциной должен был быть использован сразу. Теперь эта проблема более не актуальна.

В ближайшее время вакцину развезут по всем 108 прививочным пунктам города.

Всего в Петербурге по состоянию на 5 февраля привито 94 463 человека, из них 19 609 - полностью. За минувшие сутки было привито 9313 человек, из которых 7984 - первично и 1329 - вторично. Это рекордный показатель с начала прививочной кампании.