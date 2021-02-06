Виталий Милонов назвал незаконные акции в Санкт-Петербурге сигналом для власти

Виталий Милонов назвал незаконные акции протеста в Санкт-Петербурге сигналом для власти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал несанкционированные акции протеста, прошедшие в Санкт-Петербурге 23, 31 января и 2 февраля, сигналом для власти. Такое мнение депутат озвучил в эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге на волне 92.0 FM.

- 31 января я был на улицах и увидел огромное количество моих сограждан, моих избирателей, - рассказал депутат. – Мы с ними разговаривали. И главной их претензией было то, что власть их, возможно, в чем-то не услышала, где-то обидела. И я считаю, что это сигнал для нас, для депутатов. Сигнал к тому, чтобы выйти, объяснить, рассказать. Потому что бывает такое – когда люди предъявляют нам претензии, мы на них отвечать не хотим и сразу прячемся за спины наших отважных ребят Росгвардейцев. Зачем так делать? Мне кажется, если есть претензии – к депутату, например – нужно выходить и разговаривать. Если власть будет более открытой, более доступной для людей, тогда большинство тех, кто выходит на акции протеста, просто не будет на них выходить.

Незаконные акции протеста в Санкт-Петербурге развернулись 23, 31 января и в ночь со 2 на 3 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Виталий Милонов посетовал также на то, что люди в России в основной своей массе лишены возможности участвовать в управлении страной – пусть даже на самом низком, муниципальном уровне. Отвечая на жалобу слушательницы радио «КП-Санкт-Петербург» о том, что к акциям народ сподвигает огромная квартплата и мизерные пенсии, он отметил, что граждан не нужно искусственно отстранять от этих обязанностей.

- Мы ведь все заинтересованы в том, чтобы активные граждане участвовали в самоуправлении, - рассказал депутат. – Но нет, не хотят. Не пускают. Яркий пример – муниципальный округ «Красненькая речка». Там местные жители, которые хотели баллотироваться в депутаты, встретили железную дверь горизбиркома, которая не пускала их даже подать заявление. Почему? Они не хотят владеть Центробанком, не хотят баллотироваться в президенты – они хотят заниматься дорожками, садиками, поребриками и так далее. Но нет. Их не пускают – а не пускают потому, что не хотят, чтобы расходы муниципальных советов были прозрачны и близки для народа.

Затронул Виталий Милонов и тему пандемии – не в последнюю очередь из-за нее, отметил депутат, ослаб контакт между властью и обществом.

- Безусловно, массовые акции – это сигнал, - констатировал гость эфира. – Но не тревожный сигнал, а ответственный и важный. Надо понимать, что у нас сейчас на фоне пандемии снизились точки соприкосновения между властью и обществом. Нужно их восстанавливать, нужно восстанавливать народное доверие. Ничего трагического в этом нет – наоборот, это сложное, но важное и интересное задание.

Отметим, что с Виталием Милоновым не согласился его оппонент - депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним: несанкционированные акции протеста прошли в Санкт-Петербурге 23 января, 31 января и в ночь со 2 на 3 февраля. Все выступления оказались отмечены столкновения с ОМОНом, провокациями, а также массовыми задержаниями митингующих.

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