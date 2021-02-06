«Есть факты, опровергающие каждый вариант»: Клим Шипенко в фильме «Декабрь» выдвинет свою версию гибели Есенина

Режиссер Клим Шипенко известен такими картинами, как «Текст», «Холоп», «Салют-7». Фото: Олег ЗОЛОТО

«НА ПРАВДУ НЕ ПРЕТЕНДУЮ»

Плакаты в духе «Покупайте часы «Красная Звезда», деревянное табло с расписанием поездов, буфет на колесах со свежей выпечкой и красные флаги Советского Союза. Вот-вот с Витебского вокзала отойдет поезд Ленинград - Рига, на который спешит Сергей Есенин, но ему хотят помешать… Очень драматично. Одним словом, снимается кино, а точнее - один из эпизодов триллера «Декабрь» режиссера Клима Шипенко («Текст», «Холоп», «Салют-7»).

Витебский вокзал в Петербурге преобразился из-за съемок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лента повествует о нескольких днях жизни, предшествующих загадочной смерти поэта Сергея Есенина в отеле «Англетер». Сценарий написан Шипенко и его отцом Алексеем. Автор картины отмечает, что она основана на реальных фактах, но киноделы работают не над альтернативной историей, а над интерпретацией последних дней поэта.

- Меня вдохновило состояние души Есенина, а не исторические и правдоподобные факты. На правду не претендую и с ней не конфликтую, - поясняет Шипенко.

Пока между поездами работает съемочная группа, на перроне около тележки с тюками стоит мужчина. На голове у него шапка-ушанка, на ногах - валенки, на теле - дубленка, а поверх нее - фартук. Зовут Вячеслав.

Вячеслав - актер массовой сцены. Он в фильме отвлекает одного из сотрудников НКВД, который гонится за Есениным. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Какая у меня роль? Отвлечь одного из сотрудников НКВД, который гонится за Есениным, - рассказывает собеседник. - А наш главный герой-то, Саша Петров, бежит хорошо. Пар с него вчера шел - мама не горюй.

«У САШИ НЕ БЫЛО КОНКУРЕНТОВ»

Сам актер появился на площадке только через полчаса, но с журналистами пообщаться не смог - съемочная группа не хочет, чтобы он раскрывал подробности новой роли. С растрепанными и седоватыми волосами, в длинном пальто и с теплым шарфом на шее. Этот образ никак не ассоциировался с великим поэтом.

- У нас нет актера, который идеально похож на Есенина. Саша Петров блондин с голубыми глазами, поэтому сходство есть, но тут дело не только в этом. Есенин в самом конце жил год за пять и выглядел так себе. У Саши есть этот жизненный опыт и некая потертость. Он ощущает жизненную боль как и Сергей Александрович. Эти факторы не менее важны, чем портретное сходство. Мне не подошел бы идеально похожий на Есенина 25-летний актер, который пороха не нюхал, поэтому у Саши не было конкурентов, хотя я честно искал, - поясняет Клим Шипеко.

А это Есенин-Петров бежит. Для этой роли ему не делали пластический грим. Фото: предоставлено студией Yellow, Black and White

Петрову не привыкать играть русских классиков, вспомнить того же Гоголя. Режиссер уверяет, что в роли Есенина актер тоже окажется весьма убедительным, даже без пластического грима. Спрашиваю его, быстро ли Петров вжился в роль.

- До сих пор репетируем, пристраиваемся к каждому кадру, - отмечает Шипенко. - Искали манеру поэта, то, как он читает стихи.

300 АКТЕРОВ И ЖИВЫЕ КОРОВЫ

Кристина Асмус сыграет Елизавету Устинову. Фото: предоставлено студией Yellow, Black and White

Несмотря на то что прямых имен в фильме не будет, отсылка к реальным персонажам, которые фигурировали в жизни Есенина, все же есть. Свидетельницу последних дней жизни поэта Елизавету Устинову сыграет Кристина Асмус.

«Слава богу, я не Аи седору Дункан играю, а то Петров - Есенин, я - Дункан. Мы бы точно перебили хеи т фильма «Текст», - с иронией комментирует в соцсетях актриса.

По сюжету за несколько дней до смерти Есенина Дункан организует его отъезд из Петербурга. Но кто сыграет танцовщицу, пока остается загадкой. Интересно, что среди актерского состава есть жена Клима Шипенко Соня Карпунина, но кого она сыграет, пока неясно.

А еще зритель, по словам режиссера, увидит немало захватывающих моментов - трюки, погоню и многое другое. - Тяжелее всего дались массовые сцены, - говорит Клим Шипенко. - Каждый человек должен соответствовать духу времени, ведь на большом кадре видно много нюансов. Вчера, например, на вокзале было около трехсот человек и живые коровы.

КАКОЙ ЖДАТЬ ФИНАЛ?

Петрову не привыкать играть русских классиков...Фото: предоставлено студией Yellow, Black and White

Ну а чем же закончится «Декабрь»? Эта информация тоже держится в секрете. Но Шипенко как бы намекает, что из жизни поэт уйдет не по своей воле.

- Есть факты, опровергающие каждую версию. Эта такая теория заговора, как убийство Кеннеди. Вроде бы самоубийство, но есть какие-то странные вещи, которые ставят эту версию под сомнение, - интригует автор картины. - Мне очень понравилась книга Захара Прилепина, где он отлично аргументирует версию самоубийства Есенина. Но русский человек в это не хочет верить, как будто это противоречит нашему восприятию образа поэта.

Оценить темную сказку, как называет фильм сценарист и режиссер, зрители смогут уже в конце 2021 года. Правда, забегая вперед, Клим Шипенко признается, что к любому мнению отнесется прекрасно, главное, чтобы не было равнодушных.

СКАЗАНО

Ирина Безрукова сыграет в триллере Шипенко сотрудницу сберкассы.

- Я с большим интересом слежу за творчеством Клима Шипенко. Считаю его одним из самых интересных современных режиссеров. Впечатляет его режиссерский диапазон и владение профессией. Была очень рада получить предложение сняться в его новом фильме «Декабрь». Когда-то я уже снималась в проекте о жизни Есенина, играла Лидию Кашину, музу поэта . Мне каким-то образом удалось дважды войти в одну реку. И это был очень интересный опыт, - поделилась с «КП»-Петербург актриса. Александр Петров, как партнер - внимательный, прекрасный, живой, искристый, дерзкий. На съемках все впечатляло: декорации, костюмы, грим. Думаю, что фильм станет заметным. Для этого у него все есть: смелость режиссера и сценариста, прекрасная операторская команда, отличный актерский состав. С радостью поработаю с этими творцами снова!

СПРАВКА «КП»

Сюжет фильма в некоторых моментах не совпадает с реальностью и тем, что пишут биографы Есенина. Одна из неточностей - отношения с Айседорой Дункан. Как известно, в 1925 году она уже была в разводе с поэтом, жила в Париже и с ним не общалась. По поводу смерти писателя до сих пор ходит множество слухов. Есенин умер 28 декабря 1925 года в возрасте 30 лет. По официальной версии, поэт повесился в гостинице «Англетер», однако, многие считали, что Есенина ликвидировали за стихи, в которых он с ненавистью отзывался о коммунистическом режиме и его главарях. Например, писатель Виктор Кузнецов уверяет, что поэт вообще не жил в «Англетере». К таким выводам он пришел, когда изучил документы гостиницы и не нашел там фамилии писателя. Однако есть последователи и версии о самоубийстве, например, Захар Прилепин в своей новой книге «Есенин» не сомневается, что поэт ушел из жизни по собственной инициативе.