Какие пособия положены петербуржцам в 2021 году

Размер материнского капитала, который город выплачивает за появление в семье третьего ребенка (и последующих детей), составил почти 166 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге более двух миллионов человек получает свыше двухсот различных видов выплат. Город поддерживает молодых родителей, пенсионеров, ветеранов, инвалидов, людей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, многодетные семьи и многих других петербуржцев.

Понятно, что вместе с инфляцией все дорожает, поэтому и выплаты ежегодно индексируют.

- В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга для индексации размеров мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки на 2021 год установлен коэффициент 1,034, - сообщили в пресс-службе Комитета по социальной политике Петербурга.

То есть выплаты в этом году выросли на 3,4 процента. Так, например, размер материнского (семейного) капитала, который город выплачивает за появление в семье третьего ребенка (и последующих детей), составил почти 166 тысяч рублей, а земельного капитала - 382,4 тысячи рублей.

Рассказываем, кому и что положено в 2021 году из городского бюджета.

КОНКРЕТНО

Кому и что выплачивают (в рублях)

1. Петербурженкам, родившим в этом году (независимо от дохода полагается разовая выплата на детскую карту):

- при рождении первого ребенка - 33 439

- при рождении второго - 44 588

- при рождении третьего и последующих детей - 55 733.

2. Малообеспеченным семьям (деньги ежемесячно переводят на специальную карту, их можно потратить на покупку детских вещей или детского питания):

на детей в возрасте до 1,5 года:

- при рождении первого ребенка - 3721

- при рождении второго и последующих детей - 4802

- при рождении первого ребенка в неполной семье, семье военнослужащего - 4203

на детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет:

- на ребенка из неполной семьи или семьи военнослужащего - 1560

- на ребенка из любой другой семьи - 1081

в возрасте от 7 до 16 лет либо до окончания школы / ссуза, но не старше 18 лет:

- на ребенка из неполной семьи или семьи военнослужащего - 1451

- на ребенка из любой другой семьи - 1003.

3. Молодым мамам, родившим в возрасте от 19 до 24 лет, - 56 031 (разовая выплата).

4. Многодетным семьям:

- если женщина родила и воспитала десять и более детей или имеет звание «Мать-героиня» - 3601 (ежемесячно)

- на школьника из многодетной семьи - 4802 (ежегодно)

- мамам пятерых и более детей, получающим пенсию, - 3345 (ежемесячно)

- материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге (при рождении третьего или последующих детей) - 165 930,98 (разовая выплата)

- земельный капитал - 382 352,44 (разовая выплата)

- малообеспеченным многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей и пока ребенку не исполнится 3 года - 11 391,1 (ежемесячно, размер выплаты меняется каждый квартал в зависимости от регионального прожиточного минимума на детей).

5. Семьям, где есть взрослые или дети-инвалиды или с различными заболеваниями:

- на ребенка с целиакией раз в год - 12 279

- на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет - 7364 (ежемесячно на специальную карту)

- на ребенка до 18 лет, у которого оба или единственный родитель - инвалиды 1-й или 2-й группы (ежемесячно):

- от рождения до 7 лет - 7364

- от 7 до 18 лет - 5115

- на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, у которого оба или единственный родитель - инвалиды 1-й или 2-й группы - 10 226 (ежемесячно)

- на ВИЧ-инфицированного ребенка в возрасте до 18 лет - 7364 (ежемесячно)

- на ребенка-инвалида с особыми потребностями - 16 593 (ежемесячно).

6. Отдельным категориям региональных льготников ежемесячно:

- труженикам тыла - 1402 и 1200 (компенсационная выплата)

- ветеранам труда, военной службы - 979 (столько же реабилитированным, пострадавшим от политических репрессий и пенсионерам либо петербуржцам предпенсионного возраста с трудовым стажем 40-45 лет, не менее 20 из которых - в Петербурге)

- пенсионерам и петербуржцам предпенсионного возраста, не относящимся к льготным категориям, - 645

- если родились в период с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года - 2080

- жителям блокадного Ленинграда - 3102

- доплата к пенсии жителям блокадного Ленинграда с инвалидностью:

- 1-й группы - 10 340

- 2-й группы - 7755

- 3-й группы - 5170

- вдовам (вдовцам) Героев Соцтруда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы - 8297

- пожизненные выплаты реабилитированным:

- сидевшим в тюрьмах или бывшим на принудительном лечении (в том числе детям) - 4624

- находившимся в ссылке, высылке и на спецпоселении - 2313

- детям, оставшимся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, - 2313

- военнослужащим, проходившие службу по призыву и ставшим инвалидами при участии в боевых действиях в горячих точках (Афганистан, Чечня, Северо-Кавказский регион):

- 1-й группы - 6270

- 2-й группы - 4393

- 3-й группы - 3134

- членам семей военных, погибших во время прохождения службы по призыву (если получают пенсию по потере кормильца), - 4393

- выплата инвалидам с детства старше 18 лет (ежемесячно):

- 1-й группы - 16 593

- 2-й группы, если нет трудоспособных супругов, родителей и совершеннолетних детей, - 7363

- студенческим семьям - 4092

- единовременная выплата к юбилею супружеской жизни:

- 50 лет - 50 000

- 60 лет - 60 000

- 70 лет - 70 000.