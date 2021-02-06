Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 февраля 2021 года: Прогноз развития пандемии в городе и поступление крупнейшей партии вакцины

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 6 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро субботы, 6 февраля 2021 года. За прошедший день в Северной столице нашли инфекцию еще у 1463 человек. К счастью, интенсивность распространения COVID-19 снижается с каждым днем, пусть и слегка медленно в последние пару недель. В Смольном заверяют, что улучшению эпидситуации способствуют масочный режим, соцдистанция и активная вакцинация.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 342 392 человек. Умерли от инфекции 9997 горожан (+38 за сутки), а выздоровели 243 475 (+3012), - передают последние данные в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

От инфекции привились уже почти 95 тысяч жителей Северной столицы. Но полный цикл вакцинации закончили только примерно 20 тысяч петербуржцев. К слову, накануне в город поступила пока что самая крупная партия отечественной прививки «Спутник V». Теперь вакцину расфасовали по одной дозе в ампуле, а не пять, как было раньше.

Аналитики из СПбГУ смоделировали варианты развития пандемии коронавируса в России. Оказалось, что в Санкт-Петербурге «затухание» инфекции будет происходить даже медленнее, чем в Москве, не говоря о других регионах. Если конкретнее, то адекватные цифры по суточному приросту заболевших коронавирусом в городе на Неве могут быть лишь к середине мая, тогда как в столице – уже в конце апреля.

В Комздраве признали, что в Санкт-Петербурге выросло число госпитализаций «нековидных» больных, поэтому ряд медучреждений стали испытывать трудности. Частично разгрузить коллег собирается Мариинская больница, которая вернулась к плановой работе.

Добавим, что «Комсомолка» объявила сбор средств для семьи матери 10 детей, которая умерла от коронавируса. Сейчас родные переживают, что у одинокого отца, разбитого горем, не выдержит сердце.

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там по-прежнему все стабильно. В «красной» зоне даже слегка ослабили ограничения. За прошлые сутки в 47-м регионе заразились инфекцией 216 человек (31 787 всего). Выздоровело 28 845 (+221) жителей региона, а умерло 455 (+9).