Комитет по транспорту: перекрытие дорог в Петербурге заявлено до 18:00 минимум

Центр Петербурга перекрыт минимум до шести вечера субботы. Фото: Яндекс Карты

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга уточнили, до какого времени запланировано перекрытие движения в центре города, произошедшее около полудня. Как оказалось, ждать возможности выйти на Невский проспект надо минимум до вечера.

- Жалобы на работу общественного транспорта не принимаются, поскольку центр перекрыт на основании официального письма ГУ МВД. В письме указано, что дороги откроют в 18:00, но при необходимости ограничения могут продлить, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в справочной службе транспортного комитета.

Скопления сил правопорядка отмечены и на Сенной площади. Фото: Полина ШАНДРАК

Отметим, что на сегодня никаких акций в центре Петербурга не намечалось. Тем не менее, с 12:30 было перекрыто движение для всего транспорта, включая общественный по участку Невского проспекта от площади Восстания до Дворцовой и прилегающие улицы. А с 13:00 закрыты оба вестибюля станции метро «Невский проспект». Пересадка на «Гостиный двор», как и сама станция зеленой ветки, работают. Однако выйти даже пешком на Невский проспект с Садовой улицы нельзя.

При этом сервис Яндекс. Карты помечает время перекрытия дорог до 23:59 субботы или часа ночи воскресенья.

Что касается ограничений в работе транспорта по завтрашнему дню, то в Комтранс пока такой информации не поступало.