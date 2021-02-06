Власти Ленобласти подарили участок семье из Петербурга, в которой умерла мать 10 детей

Петербургской многодетной семье, оставшейся без мамы, пообещали подарить участок и помочь построить дом. Фото: СОЦСЕТИ

Власти Ленинградской области выделили участок земли для петербургской семьи, в которой от коронавируса умерла мать. На попечении отца остались 10 детей. Некоторые из них уже взрослые, но младшему ребенку исполнилось только 10 лет. А самое страшное, что в конце января семья потеряла дедушку и бабушку. Пенсионеры-блокадники также скончались от коронавируса.

- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение администрации Всеволожского района посмотреть участок земли для семьи из Санкт-Петербурга, в которой из-за коронавируса умерла мама десяти детей. Откликнулся глава администрации Свердловского городского поселения Андрей Шорников и сообщил, что есть подходящий земельный участок, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Участок расположен в поселении Малые пороги, сразу за поселком имени Свердлова, в 20 минутах езды от Петербурга. Правда, машина, когда-то подаренная многодетной семье администрацией Петербурга уже сломалась и починить ее средств и сил нет.

- Папа пока не может общаться. Он просто не в состоянии. Мы сейчас собрались всей семьей в одном доме. Поддерживаем его. Машина действительно сломалась. У нас нет средств починить ее. Да она еще и на маме... Если есть возможность помочь, мы не будем против, - рассказала «КП-Петербург» - дочка умершей женщины Юлия Сельбинен.

«Комсомольская правда» также решила помочь семье, потерявшей разом троих близких людей и объявила свор средств.

А что касается участка, то в начале следующей недели на место съездят чиновники Всеволожского района и договорятся о подводке коммуникаций. Также будут проведены переговоры с инвестором, который обещал помочь в постройке дома.