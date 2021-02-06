Худрук Александринского театра, автор военных диорам и петербургский тренер, спасший детей из горевшей машины: кого 6 февраля наградил президент России

Худрук Александринки стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу пятеро жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались в списках на награждение. Своим указом медали и ордена им присвоил президент России Владимир Путин. В числе отмеченных есть как известные люди, так и простые горожане, проявившие себя с лучшей стороны.

- Наградить Орденом «За заслуги перед Отечеством I степени» Фокина Валерия Владимировича, художественного руководителя Национального драматического театра России (Александринский театр, Санкт-Петербург), - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля 6 февраля.

Теперь худрук Александринки стал полным кавалером ордена.

Награда шла три года

Также в числе награжденных оказался создатель военных диарам, автор объединения «Невский баталист», руководитель поискового отряда «Шлиссельбург» из Ленинградской области Дмитрий Поштаренко. Ему будет вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Владимир Путин наградил Дмитрия Поштаренко (справа)за создание панорамы "Прорыв" на Невском пятачке. Фото: kremlin.ru

Сам награжденный рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», что чувствует после подписания указа.

- На самом деле я только что узнал. Вообще у этой награды долгий путь. О том, что меня хотят наградить, я узнал еще три года назад, когда президент посетил нашу панорамы «Прорыв» в Шлиссельбурге. Но потом были какие-то трудности с документами вот, свершилось, - отметил Дмитрий. - Для меня главное, что это награда именно за «Прорыв». Я здесь родился, вырос. Для нашей команды это большое дело жизни. Это не только моя награда, а тех людей, кто был на моем жизненном пути: коллеги, команда. Это все выросло из юности, из детства. Я рад, что дедушка, бабушка и родители вложили в меня правильные вещи.

Отметим, что большая диарама со сценами Великой Отечественой войны есть не только в районе Невского пятачка, но и в Санкт-Петербурге, а объединение «Невский моделист» является основным создателей военных панорам и диарам в России.

Панорама "Прорыв" - дело жизни жителя Шлиссельбурга Дмитрия Поштаренко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спас детей из огня

Но были среди награжденных не только публичные личности. Медаль «За спасение погибавших» получит простой тренер Училища олимпийского резерва №1 из Санкт-Петербурга Денис Маркелов. Весной 2020 года он вытащил двоих детей из горящей машины. Все произошло 22 мая, на парковке гипермаркета. Мать ушла в магазин и оставила малышей шести и восьми лет запертыми в автомобиле.

Через несколько минут из-под капота машины появилось пламя и пошел дым. Денис начал дергать ручки, но двери не открывались.

- Пытался сначала разбить окно локтем - не получилось. Потом подошла женщина, увидела, что уже пожар начинался, было сильное задымление, и дала огнетушитель, - рассказал тренер. Огнетушителем он выбил стекла и вынул малышей из салона.

Из быстро отвели к маме, а машина моментально сгорела, приехавшие пожарные лишь залили остов пеной.

Возродили семью из пепла

Последними, но не по значению, награжденными в указе президента оказалась семейная чета Марина и Алексей Штейнварг. Их история трагична и сильна одновременно. В 2006 году они разом потеряли двоих маленьких детей в авиакатастрофе рейса «Анапа - Санкт-Петербург» под Донецком. вместе с внуками погибли и родители Марины. Но трагедия не сломала супругов и они смогли возродить семью из пепла. Сейчас Марина и Алексей воспитывают еще троих своих детей, первая из которых родилась через год после катастрофы.

Супругам присуждена медаль ордена «Родительская слава».