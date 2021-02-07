Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 7 февраля 2021 года: полицейские доставили арестованного на вакцинацию

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 1175 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние и самые важные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 7 февраля 2021 года. За прошлый день в Северной столице выявили инфекцию еще у 1175 человек.

- Всего с начала пандемии в городе врачи выявили COVID-19 у 344 815 человек. Умерли от инфекции 10 081 горожан (+39 за сутки), а выздоровели 248 286 (+ 2 339), - передает оперативный штаб по борьбе с опасным заболеванием.

Статистика по коронавирусу на 7 февраля 2021 года

А меж тем в Северной столице продолжают тестировать жителей на наличие коронавируса. За прошедшие сутки медики проверили почти 23 тысячи человек.

В Петербурге увеличивается количество ковидных коек. В том числе и за счет того, что перепрофилированные стационары возвращаются к привычному режиму работы. Принимать нековидных пациентов скоро станет детская больница имени Филатова.

Однако за неделю в городе на Неве почти на 88% увеличилось количество жителей с коронавирусом, обратившихся за помощью к докторам.

Петербургские полицейские помогли арестованному гражданину пройти полный курс вакцинации. Мужчину, которого задержали за участие в несанкционированной акции, стражи порядка доставили в прививочный пункт, чтобы он мог сделать повторный укол «Спутника».