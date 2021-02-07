Зимнее солнце и никаких снегопадов: какой будет новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге

Всю неделю в Северной столице будет морозно Фото: Артем КИЛЬКИН

Морозная зима решила еще немножко задержаться в Петербурге. А это значит, что утром в понедельник перед выходом на работу лучшей идеей будет надеть теплое пальто и шапку, замотаться в любимый шарф и в таком виде выдвигаться из дома. Ведь несмотря на то, что днем температура воздуха составит 10-14 градусов мороза, по ощущениям будет гораздо холоднее.

- Всю неделю будет дуть холодный северо-западный ветер, - поясняет профессор российского государственного гидрометеорологического университета, доктор географических наук Валерий Малинин. – А это значит, что ощущения будут таковы, будто на улице на 3-5 градусов холоднее, чем есть на самом деле.

Ночью же, по словам синоптика, будет еще более морозно – столбики термометров опустятся до -18…-20 градусов. Снегопадов же всю неделю не ожидается, так что автолюбители могут выдохнуть и не бояться застрять во многокилометровых пробках. Однако если снег и выпадет, то он совсем немного присыплет дорожки.

Потепления стоит ожидать только через неделю Фото: Олег ЗОЛОТО

- Метелей не предвидится, потому что давление будет выше нормы, - говорит Валерий Малинин. – А это значит, что солнышко будет периодически выглядывать и дарить нам хорошее настроение.

По словам Малинина, такая погода продержится до конца недели, а с 15 февраля в Петербурге начнет теплеть. Днем воздух прогреется до -5 градусов, а ночью температура составит 7-10 градусов мороза. Более того, к этому времени к Северной столице уже скорее всего подойдет циклон. Который принесет с собой осадки.

А ЧТО В ЛЕНОБЛАСТИ?

Морозную погоду стоит ожидать и жителям Ленинградской области. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ночь на понедельник местами в регионе похолодает до -28 градусов. Днем же немного потеплеет – температура воздуха составит от -18 до -20 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться. В региональном управлении МЧС жителей просят быть осторожными – на дорогах ожидается гололедица.