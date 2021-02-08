«Комсомольская правда» продолжает следить за основными событиями в городе и собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро понедельника, 8 февраля 2021 года. За минувшие сутки в Северной столице нашли инфекцию еще у 1551 человека. Интенсивность распространения COVID-19 продолжает снижаться. При этом в Смольном напоминают про масочный режим и соблюдение прочих карантинных мер, без которых брьба с инфекцией будет неэффективной.- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 346 366 человек. Умерли от инфекции 10 122 горожан (+41 за сутки), а выздоровели 249 376 (+1090), - сообщает портал «Стопкоронавирус».Отметим, что впервые за последнее время число вылечившихся оказалось ниже количества новых случаев коронавируса.Также на утро понедельника вдвое упал показатель по тестированию на коронавирусную инфекцию. За последние сутки в Петербурге обследовали на наличие «ковида» всего 12 003 человека, тогда как обычно цифра доходит до 25-30 тысяч. Впрочем, это последствия выходных, когда обследований происходит существенно меньше.Зато детская больница имени Филатова возвращается к обычному режиму работы и уже начинает принимать юных пациентов без коронавируса. Правда, пока только по хирургическому профилю и с 15 февраля.В остальном ситуация с коронавирусом в Петербурге спокойная. В активном состоянии болезни остаются 86 868 человек. Этот показатель немного увеличился.Что касается Ленинградской области, то там за сутки заразились 205 человек (32 397 с начала пандемии), выздоровели 124 (всего 29 335), а умер еще один пациент (463).