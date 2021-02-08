На минувшей неделе под Санкт-Петербургом состоялось крупное мероприятие для всех любителей мотогонок. Комплекс \\"Игора Драйв\\" принял первый этап Кубка мира по бахам, высшей гоночной серии в дисциплине ралли-рейдов. Соревнования на больших скоростях по заснеженным трассам прошли с 4 по 7 февраля 2021 года. Несмотря на крепкие морозы, в Ленобласть приехало много зрителей.- Гонка проводится с 2003 года, и в этом сезоне включила10 спецучастков, которые прошли по дорогам Ленинградской области, - рассказали организаторы.В течение четырех дней профессиональные гонщики соревновались за звание лучших. Торжественная церемония финиша состоялась 7 февраля. \\"Золото\\" в абсолютном зачете получили Владимир Васильев и Алексей Кузьмич.Участникам и зрителям баха повезло с погодой. Почти все дни светило яркое солнце и стоял мороз до минус 12 градусов. Однако скорость и азарт согревали всех присутствующих.- Большие скорости и необычные конструкции автомобилей. Дорога сплошной снег и лед. Рев мотора и снежный вихрь, когда пролетает мимо тебя автомонстр, - поделился своими впечатлениями от мероприятия корреспондент \\"Комсомолки\\".Кроме гонок посетители также могли посмотреть на интересные ретро-автомобиле в автомузее комплекса, насладиться заездами на картинге и стать зрителями 1-го этапа любительского зимнего Кубка по дрифту.