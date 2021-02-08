Мраморный померанский шпиц по имени Моника уже совсем скоро полетит самолетом из Санкт-Петербурга в Германию. Там, в городе Мюнхен, его ждет будущая хозяйка: 14-летняя девочка, страдающая раком молочной железы. Вот уже несколько месяцев Моника помогает ей бороться со страшной болезнью. А организовал их судьбоносное знакомство хирург-онколог из Северной столицы Татьяна Ромашова. Подробности берущей за душу историю узнала «Комсомольская правда».Хирург-онколог из Северной столицы Татьяна Ромашова живет и работает в Германии вот уже много лет. В прошлом году она познакомилась с 14-летней Ингрид (имя изменено – прим.ред.) которую привезли в больницу с раком молочной железы четвертой, терминальной стадии.- Они подружились, стали время от времени разговаривать, - рассказывает мама Татьяны Людмила Викторовна. – Врачи ведь не могут по-другому, они всегда чужую боль пропускают через себя. И однажды Таня показала ей фотографии, где она стоит с мужем, а на руках у них – померанский шпиц. Это я ей его когда-то подарила, чтобы она хоть немного отвлеклась от работы. И вот Ингрид увидела это фото – и у нее прямо глаза засияли. Оказалось, она всю жизнь мечтала о померанском шпице. Но не простом, а мраморного окраса – в Германии таких нет.Татьяна, растроганная словами маленькой пациентки, тут же организовала поиски шпица – и нашла его в Петербурге, в одном из собачьих питомников. Родители Ингрид дали согласие, щенка купили, брат Татьяны собирался ближайшим же рейсом увезти его в Германию… и тут грянула эпидемия. Границы закрылись, и шпиц остался сначала в питомнике, а потом переехал в квартиру к Людмиле Викторовне.- Мы постоянно созваниваемся, отправляем фото, - признается петербурженка. – Когда мы впервые показали Ингрид щенка, она буквально запищала от счастья! И тут же придумала ему имя – Моника. Теперь она его ждет. Говорит, мысль о том, что он скоро приедет, дает ей силы бороться с болезнью, терпеть химиотерапию и вообще стремиться жить дальше. А это же очень важно. Я сама когда-то перенесла онкологию, я знаю, что эмоции для больного подчас играют ключевую роль.Как бы то ни было, забрать Монику в Германию планируют уже в ближайшее время. Если все сложится удачно, 14 февраля состоится долгожданная встреча.- Эта девочка находится у нас на лечении уже больше года, - рассказывает сама Татьяна Ромашова. – Пока что прогноз врачи дают не очень оптимистичный – все-таки, четвертая стадия - это крайне серьезно. Но шансы на выздоровление есть всегда – и положительный эмоциональный фон этому очень способствует.