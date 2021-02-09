Большой путьСанкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения был основан в 40-е годы прошлого века. Поначалу вуз считался отраслевым: обучение было связано исключительно с формированием и становлением авиации и космоса. Но пережив несколько этапов развития, смену эпох, ГУАП стал современным многопрофильным университетом. Из небольшой исследовательской площадки он превратился в один из самых престижных вузов не только в нашей стране, но и в мире. Сейчас здесь готовят специалистов в области авиационно-космических комплексов, систем управления, новейших образовательных технологий.За последние несколько лет в ГУАП были открыты новые лаборатории, конструкторские бюро и другие научно-исследовательские подразделения, позволяющие сделать инженерное образование максимально приближенным к реальным условиям труда. Сегодня вуз – это 123 направления подготовки, около 15 тысяч студентов и 1800 сотрудников.Быть в трендеБыстро меняющемуся миру нужны университеты новых форматов. В ГУАП это понимали всегда, поэтому, сохраняя уникальный для мировой образовательной практики профиль − аэрокосмическое приборостроение, активно внедряли новую модель инженерного образования. В ее основу входят международные стандарты подготовки, которые отличает гибкость и соответствие запросам рынка, готовность выпускников к практической работе.К примеру, сейчас в вузе функционирует уникальная лаборатория беспилотных авиационных систем, которая позволяет обучающимся проводить исследовательскую работу полного цикла. Там студент, придумавший новое воздушное средство, ракету или беспилотник, может провести собственный эксперимент– от идеи до реального моделирования на студенческом летном поле. Это единственная подобная лаборатория среди вузов Санкт-Петербурга.–Быть «в тренде» нам помогает собственная сильная научно-исследовательская школа и постоянное взаимодействие с промышленностью, –говорят преподаватели вуза. –Это позволяет быть в курсе вызовов современной индустрии и качественно готовить востребованных специалистов.Кадры для Индустрии 4.0Еще недавно российским предприятиям требовались инженеры, способные выполнять определенные задачи. Стремительное развитие технологий привело к появлению новых профессий, для которых нужны новые кадры. Запросы работодателей кардинально меняются: молодые специалисты должны не только выполнять порученные задачи, но и предлагать новые оптимизационные решения. У выпускников ГУАП проблем с этим нет, ведь вуз как раз и развивает профессии Индустрии 4.0. Робототехника, искусственный интеллект – в этих сферах университет занимает лидирующие позиции. Выводить подготовку инженерных кадров на новый уровень университету помогает Инженерная школа. Также вуз работает в направлении Futureskills.–Мы развиваем профессии, которые встраиваются в цифровой мир, являются участниками промышленной революции и формирования Индустрии 4.0. Сейчас мы готовим кадры не только для аэрокосмической отрасли, но и для других областей, и делаем это, опираясь на собственный уникальный опыт и передовые мировые практики, –говорят в университете.Передовые планы на будущееСегодня ГУАП – многопрофильный вуз, предоставляющий широкий спектр учебных программ и научных исследований. Но чтобы сохранить этот статус, нужно много работать, генерировать знания и предлагать новые технологии своим промышленным и бизнес-партнерам. Потенциал для этого у вуза есть –это подготовка и запуск программы прорывного развития. Ее конечной целью станет формирование ГУАП, как опорного регионального университета прикладных исследований в области высокотехнологичной инженерии XXI века. Высокая конкурентоспособность в российском, мировом образовательном, научном и инновационном пространстве позволит вузу закрепиться в числе ведущих университетов страны и мира.–Научно-исследовательская повестка ГУАП на ближайшее десятилетие будет сформирована с учетом вызовов развития организаций и отраслей, России и мира, –добавляют в вузе. –С учетом имеющегося научно-технического задела и исследовательского потенциала университета в ближайшее десятилетие ключевыми для ГУАП будут рынки искусственного интеллекта, робототехники, промышленного интернета вещей, кибербезопасности, цифрового здравоохранения, техносферной безопасности и городских технологий. В ближайшие 5 лет в университете планируется создать Санкт-Петербургский аэрокосмический R&D центр, Центр компетенций Интернета вещей и Центр компетенций качества жизни.И это далеко не все планы. ГУАП планирует войти в международную ассоциацию обучающих фабрик IALF и принять участие в рабочей группе стандарта 6G. Кроме того университету необходимо создать подразделения продвижения проектов, коммерциализации и трансфера технологий и вывести ГУАП на ведущие роли в Центрах компетенций, кластерах робототехники и искусственного интеллекта Санкт-Петербурга.КСТАТИНовая реальность2020 год стал для Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, как и для всего мира, испытанием на прочность. СOVID-19 бросил масштабный вызов всему университетскому сообществу. И в то же время непростая обстановка, вызванная появлением новой инфекции, дала вузу невероятный толчок к развитию дистанционного образования. Коллектив ГУАП и студенты быстро перешли на онлайн-формат, и образовательный процесс не прервался ни на один день. Более того, онлайн-активность позволила ГУАП расширить аудиторию.Так, в марте прошлого года в университете стартовал проект «ГУАП онлайн». В его основу легли не только онлайн-лекции, но и регулярные встречи с представителями администрации, руководителями студенческих организаций и участниками творческих студий вуза. Этот опыт позже пригодился для организации и проведения ежегодного Всероссийского форума космонавтики и авиации «КосмоСтарт». На базе регионального пространства коллективной работы «Точка кипения – Санкт-Петербург. ГУАП» была создана профессиональная телестудия. Ключевые события форума были доступны тысячам зрителей по всей стране. За три дня трансляции мероприятий посмотрели более 500 тысяч человек – это колоссальный прорыв по сравнению со всеми предыдущими форумами, проведенными в очном режиме.