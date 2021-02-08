Впереди необычный праздник – День всех влюбленных. В пандемии дело или нет, но в этом году отмечать его собираются все больше россиян. К такому выводу пришли аналитики «Авито», проведя опрос в преддверии 14 февраля. Так, в 2019-м лишь 40 процентов россиян праздновали День Святого Валентина, а теперь собираются целых 60. Что касается Петербурга, здесь обстановка еще более романтичная, чем в среднем по стране: 76 процентов участников опроса не останутся в стороне от этого праздника.Узнали у петербуржцев, и что они собираются дарить своим вторым половинкам. Тут почти ничего удивительного: в топе подарков остаются цветы, косметика, парфюмерия, сладости. Кстати, к букетам у жителей Северной столицы уже как две недели особое внимание в интернете.– В Петербурге букеты стали в 4 раза востребованнее. Это может говорить о том, что горожане начинают присматривать цветы и изучать цены в преддверии праздника, – отмечают в пресс-службе «Авито».И все-таки к типичным подаркам в этом году прибавилось и что-то новенькое. Судя по всему, многие петербуржцы хотят сделать сюрприз, связанный с хобби или увлечениями своей пары. Так, в два раза чаще стали подыскивать спортивные товары, а музыкальные инструменты стали популярнее на 26 процентов. Есть и другие идея для подарков.– В Петербурге ювелирные украшения в этом году присматривают на 31% активнее, женской одеждой стали интересоваться на 32% больше, а мужскую ищут на 42% чаще. Подарочные сертификаты в городе в этом году ищут на 39% активнее, – добавляют аналитики.Что касается стоимости подарка, большинство не планируют тратить больше 5 тысяч рублей. Таких оказалось 80 процентов. При этом многие хотят сэкономить и на походе в ресторан: больше половины опрошенных останутся праздновать День всех влюбленных дома (60%). Еще 30 процентов все-таки выберутся в какое-нибудь заведение. Среди не самых популярных вариантов – поход в кино или поездка за город, а также праздник в онлайн-формате на расстоянии.К слову, в этом году главными «домоседами» признали жителей Рязани и Набережных челнов – там остаться дома в праздник хотят 79% и 72% опрошенных соответственно. А больше всех выбраться «в свет» хотят в Ярославле: 47 процентов пойдут в ресторан. А вот свидание в формате онлайн на 14 февраля больше всех пришлось по душе жителям Астрахани (12%).САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОДАРКИкосметика и парфюмерия (30%)сладости (26%)цветы (24%)предметы для хобби и отдыха (20%)подарочный сертификат (18%)ювелирные украшения (17%)одежда, обувь или аксессуары (16%)гаджет (8%)алкоголь (7%)романтическая поездка за город (5%)