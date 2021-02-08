В Смольном рассказали, когда возобновится диспансеризация в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге уже в самом скором времени планируют возобновить диспансеризацию. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.С 14 ноября прошлого года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Северной столице временно приостановили из-за эпидемии коронавируса: большинство городских стационаров перешли в инфекционный режим, да и идея собирать разом много народа в одном месте перестала быть безобидной. Сейчас, спустя почти три месяца, ситуация стабилизировалась: динамика заболеваемости идет вниз, стационары готовы перепрофилировать обратно.- Количество свободных коек в ковидных стационарах достигло 43,3%. В числе первоочередных задач – обеспечить в самые короткие сроки обратное перепрофилирование части инфекционных коек. На первом этапе к плановой работе вернутся Мариинская больница и Детская больница №5 имени Филатова. На втором этапе планируем вывести из работы с COVID-19 Городскую многопрофильную больницу №2 и часть федеральных учреждений, - отметил председатель комздрава Дмитрий Лисовец на своей официальной странице ВКонтакте. - Комитет по здравоохранению собирается инициировать вопрос о возобновлении диспансеризации в Петербурге. Сложно переоценить значимость диспансеризации, которая играет ведущую роль в выявлении серьезных заболеваний, в первую очередь – онкологических и сердечно-сосудистых,Впрочем, пока что возобновление диспансеризации – вопрос обсуждающийся. Инициатива комитета по здравоохранению должна пройти ряд согласований со всеми контрольными органами и ведомствами - в первую очередь с Роспотребнадзором. Поэтому конкретные сроки и даты в Смольном пока не называют. Однако если все сложится благополучно, диспансеризацию планируют возобновить уже до конца февраляНапомним: ранее «Комсомолка» анализировала ситуацию с загрузкой городских стационаров, которые якобы перестали справляться с колоссальным потоком больных. Реальность, как это часто бывает, оказалась не такой уж страшной: проблемы с «перегрузом» больниц, из-за которого пациенты не получают необходимые помощь и лечение, не подтвердили ни в самих больницах, ни в комитете по здравоохранению.