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В Смольном рассказали, когда возобновится диспансеризация в Санкт-Петербурге

Ранее медицинские осморы приостановили из-за эпидемии коронавируса