Футбольная фан-зона Евро-2020 все же появится на Дворцовой площади в начале июля 2021 года. Это стало известно из ответа комитета по физической культуре и спорту на официальный запрос муниципального депутата Вадима Сафонова.«Зона болельщиков будет разделена на две составляющие: футбольная деревня на Конюшенной площади, а также зона публичного просмотра матчей на Дворцовой площади», - пояснил глава комитета Антон Шантырь.Основные мероприятия, как и во время Чемпионата мира, примет Конюшенная площадь. Там будут и концерты, и конкурсы, и выставка футбольных трофеев (если, конечно, позволит эпидемиологическая обстановка). На Дворцовой же, как объясняют в Смольном, будут только смотреть матчи, причем не каждый день, а только «начиная с четвертьфиналов», то есть 2, 3, 6, 7 и 11 июля.«В остальные дни площадка работать не будет», - подчеркнул Антон Шантырь.Но перекрывать площадь все равно придется. Как уточнили в комитете, зона просмотра займет половину Дворцовой – ближе к Миллионной улице и Певческому мосту. Общая площадь периметра безопасности составит 13 тысяч квадратных метров (для понимания – площадь всей Дворцовой – чуть больше 23 тысяч квадратов – прим. авт.)При этом организаторы пообещали не приближаться ближе, чем на 10 метров к фасадам Зимнего дворца и Главного штаба, чтобы «обеспечить безопасность зданий», а также свободный доступ в них посетителей, которые идут в музей, а не на футбол. Правда, не повезет туристам, которые хотели бы вблизи посмотреть на Александрийскую колонну – ее в целях все той же безопасности планируют обнести сплошным барьером и выставить отдельную охрану.Напомним, Дворцовую хотели сделать фан-зоной еще несколько лет назад, в преддверии чемпионата мира. Тогда не сложилось, в Смольном посчитали, что в июне закрывать почти на месяц центральную площадь города – плохая идея. В этот раз УЕФА, как видим, оказался более настойчивым.Что думают об этой истории в самом Эрмитаже? Их мнение за эти годы не изменилось. И мы должны тоже его напомнить. Ведь его в свое время обещали учесть.– Мы всегда против таких вещей на Дворцовой площади: это мешает и входу в музей, и всему прочему, – так «Комсомолке» не раз отвечали в пресс-службе Эрмитаже. – Мы против фан-зоны на Дворцовой.Да и Михаил Пиотровский не скрывает свою позицию.«Бывают поверхностные идеи. Например, создание фан-зоны на Дворцовой площади – это безумная идея», - говорит он.Сам Вадим Сафонов, тем временем, планирует обратиться к президенту с просьбой отменить спорное решение. Среди прочего депутата смущает, что в самом центре города будут свободно продавать пиво (это условие УЕФА для площадок, где транслируют матчи) и – возможно – использовать пиротехнику.- Дворцовая площадь и Эрмитаж не то место, где возможно проведение мероприятий потенциально опасных для нашего культурного достояния, - полагает депутат.ЕСТЬ МНЕНИЕРуководитель клуба болельщиков Russia Unites Эдуард Латыпов в свою очередь с позицией депутата категорически не согласен.- Любая площадь – это изначально место для массовых гуляний, - пояснил он в разговоре с «Комсомольской правдой в Петербурге». – На Дворцовой и так проходит множество массовых мероприятий: мы, когда готовились к чемпионату мира, подсчитали – 200 мероприятий в год. Чемпионат Европы самое крупное событие за четыре года. А картинку с фан-зоны видит весь мир, поэтому Петербург должен показать свои самые красивые места. Я только приветствую такое решение. Что касается опасений… это такой стереотип, что в подобных фан-зонах обязательно что-то случается. А Чемпионат мира показал, что у нас могут обеспечить лучший в мире порядок и безопасность. Так что думаю, ничего страшного ни с Эрмитажем, ни с площадью не случится.