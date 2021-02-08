В одном из ТЦ Санкт-Петербурга откроют пункт вакцинации от коронавируса

В Петербурге запустят вакцинацию от коронавируса в торговом центре в качестве пилотного проекта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге хотят запустить вакцинацию в торговых центрах по примеру Москвы. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время еженедельного обращения к жителям Северной столицы на «Радио России». По словам градоначальника, интерес к прививочной кампании постоянно растет. Число пунктов вакцинации собираются увеличить со 108 до 120. Прививку можно будет сделать и в частных медучреждениях – абсолютно бесплатно.

А вот инициатива с вакцинацией в ТЦ пока не панацея, как заверяют в Смольном. Власти хотят оценить риски и пользу эксперимента.

- В ближайшее время в городе стартует пилотный проект по вакцинированию в одном из торговых центров. Все прививки независимо от места вакцинации, подчеркиваю, бесплатны, - отметил губернатор.

Власти просят петербуржцев продолжать еще строже относиться к соблюдению мер безопасности, поскольку вторая волна инфекции пошла на спад и находится в нисходящей стадии. Самое простое, что может сделать каждый, - носить маски и перчатки, соблюдать соцдистанцию и мыть руки.

Добавим, что в Северной столице вакцинировались от COVID-19 уже 106 994 человека.