Росстат опубликовал окончательную статистику по смертности и рождаемости в Санкт-Петербурге за 2020 год, который выпал на пандемию коронавируса. Эпидситуация не могла не сказаться на так называемом «естественном движении населения». Еще в ноябре 2020 года городской Комздрав не скрывал увеличение числа летальных случаев на 16% на фоне коронавируса. Итоги года только подтверждают влияние пандемии.- С января по декабрь 2020 года в Санкт-Петербурге родились 55 439 человек, умерли 72 750, вступили в брак 40 964, развелись 22 739, - гласят последние сведения от Росстата.Для сравнения, в 2019 году в Северной столице скончались 59 192 человека, прирост 2020-го составляет 22,9%. Число родившихся снизилось на 3 558 малышей, это 6%. В итоге выходит, что естественная убыль населения составила минус 17 311 человек. В 2019 году она достигала всего лишь минус 195 человек.Добавим, что ранее власти Санкт-Петербурга объяснили «аномальную» статистику смертности от коронавируса специальным методом подсчета летальных исходов.