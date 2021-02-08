Оперативники спасли петербуржца, который получил в руки муляж гранаты от брата-шутника

Шутник вложил в руки петербуржца муляж гранаты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники молнией приехали на весьма необычный вызов в Санкт-Петербурге – мужчина вызвал всех спасателей, каких мог, потому что брат-шутник вложил ему в руки муляж гранаты, а потом выдернул чеку и был таков. Шокированный мужчина сжал покрепче «подарок» от сводного родственника и решил не испытывать судьбу, а довериться профессионалам, которые могли бы обезвредить, как он думал, разрывной снаряд. Все закончилось благополучно, но не для шутника.

- Полиция оперативно приехала на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов перемотали спусковой рычаг изолентой. В итоге выяснилось, что граната оказалась муляжом, а брат таким образом решил подшутить над родственником, - рассказал «Комсомолке» осведомленный источник в правоохранительных органах.

Вот, собственно, тот самый муляж. Пьяный петербуржец принял его за настоящий снаряд. Фото: управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Проверяли муляж опытные специалисты ОМОН.

- Это был корпус гранаты Ф1 с механической частью запала, не представляющий опасности. Его передали сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полиция, естественно, шутки не поняла, не говоря об испуганном брате. Оказалось, что оба товарища изрядно выпили. Всех пригласили в отделение МВД.

- 42-летний мужчина стоял с муляжом во дворе одного из домов на Светлановском проспекте. На место оперативно выехали сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии. В результате проверки на месте было установлено, что предмет опасности не предоставляет. Оба мужчины в настоящее время доставлены в отдел полиции для разбирательств, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.