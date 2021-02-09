Милота дня: «Велес» показал, как лосята и ослик втихую выпускают из вольера верблюда Кешу

Звериная "банда взломщиков" центра "Велес" попала на видео. Фото: vk.com/veles_spb

Центр помощи диким животным «Велес», который находится в Ленобласти, впервые показал тайную жизнь своих подопечных – снятую на камеры видеонаблюдения. Так сотрудники карантинного комплекса выяснили, каким чудом верблюд Кеша постоянно выбирается из своего вольера для прогулки или поедания сена. Оказалось, что в этом гиганту помогают его друзья, лоси и ослик Мартин.

- Когда нас нет рядом с ними, они живут своей жизнью и, открыв мощную защелку на двери у Кеши, спокойно ходят к нему в гости, вместе гуляют и кушают сено. Они очень умные! – рассказывают сотрудники «Велеса» в своей группе во «Вконтакте».

Выйдя из вольера, Кеша обычно перекидывается любезностями с друзьями и бежит к сену. Фото: vk.com/veles_spb

Комментаторы тут же заметили, что в отношениях зверей видна не только дружба, но и любовь – например, лось может спокойно прильнуть головой к шее верблюда. Другие же отмечают, что животным надо хоть как-то развлекаться.

К слову, хорошо, что друзья Кеши нашли способ, как тихо и мирно открыть ему калитку. До этого целеустремленный верблюд так сильно хотел попасть к приятелям, что просто-напросто вынес дверь. В итоге Кеша застрял головой в решетке калитки, но смог выбраться из ловушки самостоятельно.

Однажды Кеша решил действовать напролом. Фото: vk.com/veles_spb

- После того как сделали фиксатор на защелке, Кеша нашел другой способ – просто снял калитку с петель. Пришлось зафиксировать и петли, - сообщили о выходе из ситуации в «Велесе».

Добавим, что сейчас центру помощи диким животным требуется материальная поддержка. Реквизиты «Велеса» указаны по ссылке в группе во «Вконтакте».