Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 9 февраля 2021 года: Рост заболеваемости после «затишья» и рекордные темпы вакцинации

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 9 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» вновь собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на утро вторника, 9 февраля 2021 года. За минувший день в Северной столице нашли инфекцию еще у 1551 человека. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, показатель заболеваемости COVID-19 в городе, мягко говоря, оставляет желать лучшего – он вдвое выше среднего по России.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 346 366 человек. Умерли от инфекции 10 122 горожан (+41 за сутки), а выздоровели 249 376 (+1090), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

К сожалению, за первую неделю февраля заболеваемость коронавирусом в Северной столице пусть и незначительно, но выросла – на 6,34%. Однако в Смольном говорят о положительном развитии эпидситуации. Например, число суточных госпитализаций значительно снизилось.

А вот темпы вакцинации радуют день за днем. По словам властей, каждые 10 суток город удваивает число сделанных прививок от инфекции. Медпунктов для вакцинации совсем скоро станет уже 120. Более того, в Петербурге стартует пилотный проект по организации прививочного пункта в торговом центре, как это уже практикуют в Москве.

Что касается Ленобласти, то там эпидситуация вполне стабильная. За сутки инфекцией заразились 205 человек (32 397 с начала пандемии), выздоровели 124 (всего 29 335), а умер еще один пациент (463).