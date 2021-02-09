Очередные изваяния пострадали в Петербурге от рук вандалов. Раньше доставалось грифонам с Банковского моста, регулярно страдали русалки с Садовой улицы. На этот раз досталась сфинксам с Египетского моста на Фонтанке. Неизвестные хулиганы заставили скульптуры «плакать», разрисовав им лица.- На Египетском мосту через Фонтанку кто-то разрисовал сфинксам лицо черной краской. Теперь они лежат и грустят, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Инцидент уже вызвал бурю возмущения у петербуржцев.- Это варвары, считаю что эти существа недостойны здесь жить , высылать их нужно , не то мы через пару лет город не узнаем. Наше воспитание приносит плоды вседозволенности, нет у поколения морали - пишут горожане в комментариях.Справка «КП»:Египетский мост построен в 826 году по проекту инженера Василия Христановича. Изначально мост был цепным, висячим. Однако в 1906 году произошло обрушение, вызванное раскачкой конструкции при прохождении эскадрона гвардейской кавалерии. После этого внешний вид и конструкция мосты были изменены.Остались только сфинксы.